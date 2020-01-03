МИД Ирана еще раз вызвал посла Швейцарии, представляющего интересы США

Глава спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Сулеймани был убит в аэропорту иракской столицы. Вместе с ним погибли несколько лидеров шиитского ополчения Ирака "аль-Хашд аш-Шааби". В Пентагоне заявили, что удар по аэропорту был санкционирован президентом Дональдом Трампом. Погибшего Сулеймани в Вашингтоне считают причастным к атакам на базы коалиции и американское посольство в Багдаде.