В Самаре фейерверк залетел в окно квартиры и устроил пожар

Как сообщила пресс-служба правительства области со ссылкой на начальника главка МЧС Олега Бойко, в ночь на 1 января из-за попавшего в окно фейерверка произошел пожар в квартире на 14-м этаже жилого дома.

"Установлено, что горели домашние вещи на балконе квартиры, которая расположена на 14-м этаже. Остекление на балконе отсутствовало. На момент возникновения пожара в квартире никого не было. В результате пострадавших нет, повреждены балкон и одна комната… Предварительная причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при использовании пиротехнических изделий", - сказал собеседник агентства.