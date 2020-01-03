В Самаре фейерверк залетел в окно квартиры и устроил пожар

САРАТОВ, 3 янв - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Пожар в квартире на 14-м этаже произошел в Самаре в новогоднюю ночь из-за фейерверка, залетевшего в окно с улицы, никто не пострадал, сообщили в пятницу в областном главке МЧС.
Как сообщила пресс-служба правительства области со ссылкой на начальника главка МЧС Олега Бойко, в ночь на 1 января из-за попавшего в окно фейерверка произошел пожар в квартире на 14-м этаже жилого дома.
В пресс-службе главка уточнили РИА Новости, что пожар произошел около 1.00 (0.00 мск) по адресу: Самара, улица 6-я Просека, дом 137.
"Установлено, что горели домашние вещи на балконе квартиры, которая расположена на 14-м этаже. Остекление на балконе отсутствовало. На момент возникновения пожара в квартире никого не было. В результате пострадавших нет, повреждены балкон и одна комната… Предварительная причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при использовании пиротехнических изделий", - сказал собеседник агентства.