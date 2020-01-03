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Нарколог назвал безопасную дозу алкоголя
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РИА Новости

Нарколог назвал безопасную дозу алкоголя

20:01 03.01.2020 (обновлено: 20:08 03.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПосетитель разливает водку в баре
Посетитель разливает водку в баре
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Посетитель разливает водку в баре. Архивное фото
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Кандидат медицинских наук, психиатр-нарколог Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", как вывести себя из состояния похмелья и какая доза алкоголя безопасна для организма.
Нарколог заявил, что спиртное не является антидепрессантом, и предостерег от желания выпить, "чтобы полегчало".
"Алкоголь — транквилизатор. Он является успокаивающим препаратом в какой-то мере и, наоборот, депрессантом, особенно после двух-трех больших порций", — рассказал врач.
Он подчеркнул, что спиртное усугубляет симптоматику: если настроение было плохим до его приема, оно станет хуже. Врач признал, что алкоголь может поднять настроение тем, кому и без него было весело, но призвал соблюдать меру.
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"Безопасная доза алкоголя, признанная институтом гепатологии, для взрослого мужчины — одна, максимум две рюмки крепкого напитка типа коньяка или водки", — подчеркнул Покровский.
Врач посоветовал при плохом настроении больше общаться с друзьями и гулять на свежем воздухе. Кроме того, с нервным напряжением помогут справиться физические нагрузки.
"Спорт и даже просто посещение парков, стадионов — залог бодрости. А самый хороший критерий — нагрузка, при которой человеку удалось пропотеть", — объяснил специалист.
Тем же, кто выпивает несколько дней подряд, Покровский посоветовал сменить обстановку и "переключиться" со спиртного на безалкогольное питье.
Нарколог также дал совет, как избавиться от похмелья в домашних условиях.
"Влейте столовую ложку лимонного сока в пол-литра воды. Добавьте половину ложки столовой соды и выпейте эту шипучку", — рассказал он.
В случае тяжелой депрессии и зависимости от спиртного Покровский призвал обращаться к врачу.
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