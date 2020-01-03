Нарколог назвал безопасную дозу алкоголя

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Кандидат медицинских наук, психиатр-нарколог Кандидат медицинских наук, психиатр-нарколог Даниил Покровский рассказал " Вечерней Москве ", как вывести себя из состояния похмелья и какая доза алкоголя безопасна для организма.

Нарколог заявил, что спиртное не является антидепрессантом, и предостерег от желания выпить, "чтобы полегчало".

"Алкоголь — транквилизатор. Он является успокаивающим препаратом в какой-то мере и, наоборот, депрессантом, особенно после двух-трех больших порций", — рассказал врач.

Он подчеркнул, что спиртное усугубляет симптоматику: если настроение было плохим до его приема, оно станет хуже. Врач признал, что алкоголь может поднять настроение тем, кому и без него было весело, но призвал соблюдать меру.

"Безопасная доза алкоголя, признанная институтом гепатологии, для взрослого мужчины — одна, максимум две рюмки крепкого напитка типа коньяка или водки", — подчеркнул Покровский.

Врач посоветовал при плохом настроении больше общаться с друзьями и гулять на свежем воздухе. Кроме того, с нервным напряжением помогут справиться физические нагрузки.

"Спорт и даже просто посещение парков, стадионов — залог бодрости. А самый хороший критерий — нагрузка, при которой человеку удалось пропотеть", — объяснил специалист.

Тем же, кто выпивает несколько дней подряд, Покровский посоветовал сменить обстановку и "переключиться" со спиртного на безалкогольное питье.

Нарколог также дал совет, как избавиться от похмелья в домашних условиях.

"Влейте столовую ложку лимонного сока в пол-литра воды. Добавьте половину ложки столовой соды и выпейте эту шипучку", — рассказал он.