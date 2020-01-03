Помпео обсудил с Лавровым убийство Сулеймани в Ираке

ВАШИНГТОН, 3 янв – РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео в пятницу обсудил прошедшую операцию по уничтожению иранского генерала Касема Сулеймани в Ираке с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, сообщает госдепартамент.
"Госсекретарь Помпео обсудил недавнее решение президента (США Дональда) Трампа предпринять решительные оборонительные действия для защиты американского персонала за рубежом, убив Касема Сулеймани в ответ на неминуемую угрозу жизни американцев. Госсекретарь ясно дал понять, что Соединенные Штаты по-прежнему привержены деэскалации", - говорится в сообщении пресс-службы госдепартамента.
В четверг Пентагон подтвердил, что США провели операцию против командующего спецподразделением "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Сулеймани. Среди погибших, помимо Сулеймани, был заместитель командира ополчения Абу Махди аль-Мухандис, которого госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть Сулеймани.
США внесли КСИР в список иностранных организаций, которые они считают террористическими. В ответ на это Иран признал Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) террористической организацией, а сами Соединенные Штаты "государством-спонсором терроризма".