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https://ria.ru/20200103/1563099201.html
Помпео обсудил с Лавровым убийство Сулеймани в Ираке
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РИА Новости

Помпео обсудил с Лавровым убийство Сулеймани в Ираке

19:55 03.01.2020 (обновлено: 20:05 03.01.2020)
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© Фото : МИД РФСовместная пресс-конференция Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео по итогам переговоров в Вашингтоне
Совместная пресс-конференция Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео по итогам переговоров в Вашингтоне
© Фото : МИД РФ
ВАШИНГТОН, 3 янв – РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео в пятницу обсудил прошедшую операцию по уничтожению иранского генерала Касема Сулеймани в Ираке с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, сообщает госдепартамент.
"Госсекретарь Помпео обсудил недавнее решение президента (США Дональда) Трампа предпринять решительные оборонительные действия для защиты американского персонала за рубежом, убив Касема Сулеймани в ответ на неминуемую угрозу жизни американцев. Госсекретарь ясно дал понять, что Соединенные Штаты по-прежнему привержены деэскалации", - говорится в сообщении пресс-службы госдепартамента.
В четверг Пентагон подтвердил, что США провели операцию против командующего спецподразделением "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Сулеймани. Среди погибших, помимо Сулеймани, был заместитель командира ополчения Абу Махди аль-Мухандис, которого госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть Сулеймани.
США внесли КСИР в список иностранных организаций, которые они считают террористическими. В ответ на это Иран признал Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) террористической организацией, а сами Соединенные Штаты "государством-спонсором терроризма".
Президент Сирии Башар Асад
Вчера, 18:32
Асад заявил о солидарности с Ираном в связи с убийством Сулеймани
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Обсудить 20
Гибель иранского генерала Касема СулейманиМайк ПомпеоСергей ЛавровИракВ мире
Популярные комментарии
А что можно обсуждать с террористами?! Непонятно, зачем это нужно Лаврову?
3 января, 21:26
Владимир Николаев
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Обсуждая убийство с убийцами, кем становятся обсуждающие?...
3 января, 20:19
Владимир Ф. Быченков
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