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Президент Польши потребовал от МИД информацию о событиях в Ираке
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РИА Новости

Президент Польши потребовал от МИД информацию о событиях в Ираке

19:53 03.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Польши Анджей Дуда
Президент Польши Анджей Дуда
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ВАРШАВА, 3 янв – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда потребовал от министерства иностранных дел полную информацию о последних событиях в Ираке, говорится в сообщении Бюро национальной безопасности страны (BBN).
Ранее сообщалось, что в результате удара США близ Багдада был убит глава спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани. Вместе с ним погибли несколько лидеров шиитского ополчения Ирака "аль-Хашд аш-Шааби". В Пентагоне заявили, что удар по багдадскому аэропорту был санкционирован президентом Дональдом Трампом. Погибшего Сулеймани в Вашингтоне считают причастным к атакам на базы коалиции и американское посольство в Багдаде.
"В связи с последними событиями в Ираке президент Польской Республики Анджей Дуда обратился к министру иностранных дел (с требованием – ред.) о предоставлении более подробной информации, а также проводит текущие консультации с экспертами по вопросам Ближнего Востока", - говорится в сообщении.
Кроме того, президент Дуда поручил Бюро национальной безопасности мониторинг ситуации в постоянном контакте с министерством обороны, министерством иностранных дел, постоянным представительством Польши при НАТО и местными дипломатическими представительствами.
Также глава Польши выразил надежду на "деэскалацию конфликта, а также сохранение евроатлантического единства, призванного обеспечить стабильность в регионе".
Вместе с тем BBN информирует "об отсутствии каких-либо сигналов, указывающих на возникновение угроз Польше и ее гражданам".
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