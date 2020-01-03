Президент Польши потребовал от МИД информацию о событиях в Ираке

ВАРШАВА, 3 янв – РИА Новости. Президент Польши Президент Польши Анджей Дуда потребовал от министерства иностранных дел полную информацию о последних событиях в Ираке , говорится в сообщении Бюро национальной безопасности страны (BBN).

Ранее сообщалось, что в результате удара США близ Багдада был убит глава спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани. Вместе с ним погибли несколько лидеров шиитского ополчения Ирака "аль-Хашд аш-Шааби". В Пентагоне заявили, что удар по багдадскому аэропорту был санкционирован президентом Дональдом Трампом. Погибшего Сулеймани в Вашингтоне считают причастным к атакам на базы коалиции и американское посольство в Багдаде.

"В связи с последними событиями в Ираке президент Польской Республики Анджей Дуда обратился к министру иностранных дел (с требованием – ред.) о предоставлении более подробной информации, а также проводит текущие консультации с экспертами по вопросам Ближнего Востока", - говорится в сообщении.

Кроме того, президент Дуда поручил Бюро национальной безопасности мониторинг ситуации в постоянном контакте с министерством обороны, министерством иностранных дел, постоянным представительством Польши при НАТО и местными дипломатическими представительствами.

Также глава Польши выразил надежду на "деэскалацию конфликта, а также сохранение евроатлантического единства, призванного обеспечить стабильность в регионе".