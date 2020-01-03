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В Самаре четыре человека отравились угарным газом
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РИА Новости

В Самаре четыре человека отравились угарным газом

19:48 03.01.2020 (обновлено: 20:13 03.01.2020)
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© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкУчения МЧС в Петропавловске-Камчатском
Учения МЧС в Петропавловске-Камчатском
© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
САРАТОВ, 3 янв - РИА Новости. Четыре человека, в том числе двое детей, отравились угарным газом в Самаре в ночь на пятницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МЧС.
"Поступило сообщение об отравлении угарным газом 35-летних мужчины и женщины, трёхлетнего мальчика и девятилетней девочки по адресу: Самара, Октябрьский район, улица Советской Армии, дом 202. Никто не погиб", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что взрослые направлены на амбулаторное лечение, а дети госпитализированы.
"По предварительным данным, причина происшествия - неисправность вытяжной системы газового проточного водонагревателя", - добавил представитель главка.
Как сообщила пресс-служба областного правительства, пострадала семья из четырех человек.
"Состояние всех пострадавших - средней степени тяжести, угрозы жизни нет", - говорится в сообщении.
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