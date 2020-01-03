В Самаре четыре человека отравились угарным газом

САРАТОВ, 3 янв - РИА Новости. Четыре человека, в том числе двое детей, отравились угарным газом в Четыре человека, в том числе двое детей, отравились угарным газом в Самаре в ночь на пятницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МЧС.

"Поступило сообщение об отравлении угарным газом 35-летних мужчины и женщины, трёхлетнего мальчика и девятилетней девочки по адресу: Самара, Октябрьский район, улица Советской Армии, дом 202. Никто не погиб", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что взрослые направлены на амбулаторное лечение, а дети госпитализированы.

"По предварительным данным, причина происшествия - неисправность вытяжной системы газового проточного водонагревателя", - добавил представитель главка.

Как сообщила пресс-служба областного правительства, пострадала семья из четырех человек.