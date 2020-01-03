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Зеленский раскрыл свои доходы
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РИА Новости

Зеленский раскрыл свои доходы

19:34 03.01.2020 (обновлено: 01:35 04.01.2020)
48662
© Фото : пресс-служба президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский во время встречи с Премьер-министром Чешской Республики Андреем Бабишем
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с Премьер-министром Чешской Республики Андреем Бабишем
© Фото : пресс-служба президента Украины
КИЕВ, 3 янв — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский задекларировал более 210 тысяч долларов дохода от студии "Квартал 95", следует из декларации, опубликованной на сайте Национального агентства по противодействию коррупции.
Согласно декларации, Зеленский в конце декабря 2019 года получил 4,8 миллиона гривен (12,4 миллиона рублей) от студии "Квартал 95", а также 104 тысячи гривен (268 тысяч рублей) компенсации за пользование торговой маркой.
Студия "Квартал 95" производит фильмы, сериалы и юмористические передачи. Ранее президент Украины Владимир Зеленский, который является основателем "Квартала 95", заявил, что вышел из бизнеса в связи с избранием на пост главы государства.
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97819121152
Обсудить 11
Студия "Квартал 95"Владимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Ну заработал человек своими улыбками шутками Чужие деньги грех считать В чём новость крутая?
3 января, 20:05
226909
37110014
Вообще-то по фиг .....что его доходы от студии "Квартал 95", что от студии "Коломойский" :)
3 января, 19:51
АИАлександр Иванов
28501010
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