Зеленский раскрыл свои доходы

КИЕВ, 3 янв — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский задекларировал более 210 тысяч долларов дохода от студии "Квартал 95", следует из декларации, опубликованной на сайте Национального агентства по противодействию коррупции.
Согласно декларации, Зеленский в конце декабря 2019 года получил 4,8 миллиона гривен (12,4 миллиона рублей) от студии "Квартал 95", а также 104 тысячи гривен (268 тысяч рублей) компенсации за пользование торговой маркой.
Студия "Квартал 95" производит фильмы, сериалы и юмористические передачи. Ранее президент Украины Владимир Зеленский, который является основателем "Квартала 95", заявил, что вышел из бизнеса в связи с избранием на пост главы государства.