Зеленский раскрыл свои доходы

Согласно декларации, Зеленский в конце декабря 2019 года получил 4,8 миллиона гривен (12,4 миллиона рублей) от студии "Квартал 95", а также 104 тысячи гривен (268 тысяч рублей) компенсации за пользование торговой маркой.