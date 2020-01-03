Эксперт назвал Ирак "полем битвы" для иранцев и американцев

Демонстранты во время акции протеста против убийства Касема Сулеймани

МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Ирак может стать площадкой для ответных мер в конфликте Ирак может стать площадкой для ответных мер в конфликте США Ирана , сообщил РИА Новости директор французского национального центра научных исследований Уркад Бернар.

"Американцы не хотят войны и не могут начать войну, потому что граждане США не должны погибать, это было бы фатально для американских выборов, для президента Трампа. И Иран тоже, хорошо, что у него нет интереса провоцировать масштабную войну. Другими словами, мы рискуем увидеть здесь конфронтацию в Ираке, который на самом деле поле битвы для иранцев и американцев... Ирак, предположительно, площадка для ответных мер сегодня", - заявил он.

Он добавил, что в текущей ситуации иранцы кажутся более рациональными, чем американцы. Что касается Парижа, тяжело сказать, сможет ли он играть роль медиатора в этой ситуации - США более могущественны в этой сфере. Есть опасения, что на передний план выйдет месть и военные маневры.

В четверг Пентагон подтвердил, что США провели операцию против командующего спецподразделением "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Сулеймани. Среди погибших, помимо Сулеймани, был заместитель командира ополчения Абу Махди аль-Мухандис, которого госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть Сулеймани.