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Туризм
2020-01-03T22:31+0300
https://ria.ru/20200103/1563098714.html
Названы самые безопасные направления поездок в 2020 году
https://cdn23.img.ria.ru/images/151685/70/1516857093_0:199:2935:1850_1036x0_80_0_0_57ed4f323243737aa9624c769c4e6c2e.jpg
РИА Новости

Названы самые безопасные направления поездок в 2020 году

22:31 03.01.2020
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© РИА Новости / Александр Юрьев / Перейти в фотобанкЗдание Оперного театра в Сиднее
Здание Оперного театра в Сиднее
© РИА Новости / Александр Юрьев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 янв – РИА Новости. Стали известны самые безопасные туристические направления 2020 года по оценке страховой компании BHTP, сообщает Express.
На первом месте оказалась Австралия, несмотря на лесные пожары. Разновозрастные группы путешественников поставили ее на первое место, включая людей, родившихся в конце XX века, родителей с детьми и опытных туристов. По данным BHTP, все они любят Австралию за "идеальное сочетание привычного и экзотического".
На втором месте — Швеция, ее предпочитают и молодые, и зрелые путешественники.
Сразу следом за ней — Новая Зеландия, которую чаще других выбирали люди, родившиеся в конце XX века, за "умеренный климат, хорошую инфраструктуру, доступную медицину, высокое качество интернета и хорошие дороги".
В десятку также вошли Франция и Нидерланды, Исландия, Ирландия, Греция и Япония.
Исследование выявило также, что путешественники считают самыми безопасными поездки на курорты и заранее продуманные туры.
Компания BHTP каждый год проводит такое исследование на основе опроса туристов, которые дают свою оценку разным странам. Она использует свои данные, а также показатели Global Peace, Global Safety и Global Finance.
Летящий самолет Airbus A-321 авиакомпании Аэрофлот
2 января, 20:10
Стали известны самые безопасные авиакомпании в мире
323007
ТуризмНовости - ТуризмФранцияНовая ЗеландияАвстралияНидерландыТуризмтуристыШвецияЯпония
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