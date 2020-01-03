Названы самые безопасные направления поездок в 2020 году

МОСКВА, 3 янв – РИА Новости. Стали известны самые безопасные туристические направления 2020 года по оценке страховой компании BHTP, Стали известны самые безопасные туристические направления 2020 года по оценке страховой компании BHTP, сообщает Express.

На первом месте оказалась Австралия, несмотря на лесные пожары. Разновозрастные группы путешественников поставили ее на первое место, включая людей, родившихся в конце XX века, родителей с детьми и опытных туристов. По данным BHTP, все они любят Австралию за "идеальное сочетание привычного и экзотического".

На втором месте — Швеция, ее предпочитают и молодые, и зрелые путешественники.

Сразу следом за ней — Новая Зеландия, которую чаще других выбирали люди, родившиеся в конце XX века, за "умеренный климат, хорошую инфраструктуру, доступную медицину, высокое качество интернета и хорошие дороги".

В десятку также вошли Франция и Нидерланды, Исландия, Ирландия, Греция и Япония.

Исследование выявило также, что путешественники считают самыми безопасными поездки на курорты и заранее продуманные туры.