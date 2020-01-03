Поклонскую возмутили "петросяновские каламбурчики" и "муси-пуси" по ТВ

Парламентарий выразила недоумение, что телеканалы не делают никаких изменений в сетке вещания для людей, которым "надоело сутками пересматривать "Голубые огоньки" и другие устаревшие шоу".

"На экранах одни и те же звездные лица, песни в стиле "муси-пуси" и петросяновские каламбурчики", — говорится в ее посте в Telegram .

Поклонская также написала, что не понимает, как некоторые люди все праздники употребляют алкогольные напитки. По словам депутата, у нее дома до сих пор стоит бутылка шампанского, открытая 30 декабря.