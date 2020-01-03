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Поклонскую возмутили "петросяновские каламбурчики" и "муси-пуси" по ТВ
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РИА Новости

Поклонскую возмутили "петросяновские каламбурчики" и "муси-пуси" по ТВ

19:05 03.01.2020 (обновлено: 19:52 03.01.2020)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкНаталья Поклонская во время сессии "Точка кипения: СМИ и конфликты в обществе" в рамках медиаконференции RT MEDIA TALK
Наталья Поклонская во время сессии Точка кипения: СМИ и конфликты в обществе в рамках медиаконференции RT MEDIA TALK
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская раскритиковала программу передач на российском телевидении во время новогодних праздников.
Парламентарий выразила недоумение, что телеканалы не делают никаких изменений в сетке вещания для людей, которым "надоело сутками пересматривать "Голубые огоньки" и другие устаревшие шоу".

"На экранах одни и те же звездные лица, песни в стиле "муси-пуси" и петросяновские каламбурчики", — говорится в ее посте в Telegram.

Поклонская также написала, что не понимает, как некоторые люди все праздники употребляют алкогольные напитки. По словам депутата, у нее дома до сих пор стоит бутылка шампанского, открытая 30 декабря.
"Ох уж эти каникулы. Берегите свои желудки и мысли", — заключила Поклонская.
Экс-президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко во время выступления в штабе партии в Киеве. 21 июля 2019
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Наталья ПоклонскаяНовый ГодГосдума РФОбщество
Популярные комментарии
Эту дамочку лечить надо ...Она до сих пор не знает чио в России почти 200 каналов Тв и есть пульт который переключает каналы .То что она психологически не совсем здорова было хорошо видно в истории с фильмом о Николаи ...И цитировать больных людей это не гуманно
3 января, 19:30
игорь романюта
472010171
Согласна с Поклонской. Одни и те же фильмы идут параллельно по разным каналам, ничего оригинального и нового, неужели я так долго живу?
3 января, 19:26
Галина Белова
202101115
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