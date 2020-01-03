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Культура
2020-01-03T23:12+0300
https://ria.ru/20200103/1563098523.html
Дисней побил рекорды по кассовым сборам по итогам 2019 года
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РИА Новости

Дисней побил рекорды по кассовым сборам по итогам 2019 года

23:12 03.01.2020
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© Фото : Marvel Studios 2019Кадр из фильма "Мстители: Финал"
Кадр из фильма Мстители: Финал
© Фото : Marvel Studios 2019
МОСКВА, 3 янв – РИА Новости. По итогам 2019 года студия Disney заработала кассовыми сборами по всему миру 11,1 миллиарда долларов, установив новый рекорд, сообщает Deadline.
Суммарные сборы Disney и Foх составили 13,1 миллиарда долларов, из них 4, 3 миллиарда — в домашнем прокате и 8,8 миллиарда — в мировом.
Эксперты считают, что такие высокие показатели студии вряд ли удастся повторить в ближайшее время, поскольку они связаны с успехом шести фильмов: "Мстители: Финал", "Капитан Марвел", "История игрушек 4", "Король Льев", "Алладин", "Холодное сердце 2", каждый из которых принес более миллиарда долларов. Что касается девятого эпизода "Звездных войн", он, скорее всего, их догонит в 2020 году.
Disney добился таких результатов впервые за всю историю киноиндустрии. Предыдущий рекорд был установлен той же студией в 2016 году (7,6 миллиарда долларов).
Кадр из фильма Восстание планеты обезьян
4 декабря 2019, 14:45Культура
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