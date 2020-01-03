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Глава МИД Армении проводит консультации с послами на Ближнем Востоке
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РИА Новости

Глава МИД Армении проводит консультации с послами на Ближнем Востоке

18:57 03.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. 7 июня 2018
Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. 7 июня 2018
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ЕРЕВАН, 3 янв - РИА Новости. Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян проводит консультации в связи со сложившейся ситуацией на Ближнем Востоке, сообщила в пятницу пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Анна Нагдалян.
"В связи с разворачивающимися в ближневосточном регионе событиями министр иностранных дел созвал консультации, в которых участвуют также аккредитованные в регионе армянские послы", - написала Нагдалян в Facebook. Другие подробности она не привела.
Глава спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Сулеймани был убит в аэропорту иракской столицы. Вместе с ним погибли несколько лидеров шиитского ополчения Ирака "аль-Хашд аш-Шааби".
В Пентагоне заявили, что удар по аэропорту был санкционирован президентом Дональдом Трампом. Погибшего Сулеймани в Вашингтоне считают причастным к атакам на базы коалиции и американское посольство в Багдаде.
Глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф назвал убийство генерала КСИР актом международного терроризма, а его ведомство выразило Вашингтону решительный протест.
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Гибель иранского генерала Касема СулейманиЗограб МнацаканянБлижний ВостокДональд ТрампМинистерство обороны СШАМИД АрменииАрменияВ мире
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