СК назвал возможную причину гибели семьи при пожаре в Подмосковье

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Следователи завели уголовное дело по факту нарушения требований пожарной безопасности, повлекшего смерть при пожаре четырёх человек, двое из которых дети, сообщает ГСУ СК по Московской области.
По данным следствия, 3 января в городском округе Подольске в дачном доме СНТ "Борисовка" разгорелся пожар. В ходе тушения обнаружены тела 4 человек: двух детей - 8 месяцев и 3 лет, а также мужчины и женщины. С места тушения в больницу госпитализирована пожилая женщина.
"Предварительной причиной смерти семьи является отравление угарным газом", - говорится в сообщении.
Кроме того, причиной пожара мог стать аварийный режим работы электросетей или электрооборудования.