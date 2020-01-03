Московское метро назвало рекордный день 2019 года

В московском метро назвали самые популярные в первый день года станции

В московском метро назвали самые популярные в первый день года станции

Отмечается, что в 2018 году пиковые перевозки также приходились на конец декабря, но в прошлом году это было 25 декабря, тогда метро и МЦК перевезли 9 миллионов 358 тысяч пассажиров.