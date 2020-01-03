Московское метро назвало рекордный день 2019 года

МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Московский метрополитен подвел итоги по перевозке пассажиров в 2019 году, об этом сообщила пресс-служба подземки.
"Рекордным по пассажиропотоку стало 27 декабря. В этот день метро и МЦК воспользовались 9 432 052 пассажира", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в 2018 году пиковые перевозки также приходились на конец декабря, но в прошлом году это было 25 декабря, тогда метро и МЦК перевезли 9 миллионов 358 тысяч пассажиров.
Также в пресс-службе рассказали, что всего за 2019 год столичным метро и МЦК воспользовались свыше 2,56 миллиардов пассажиров, что на 60 миллионов больше пассажиропотока 2018 года.