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Трамп: усиление влияния Ирана в Ираке "не закончится ничем хорошим"
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РИА Новости

Трамп: усиление влияния Ирана в Ираке "не закончится ничем хорошим"

18:44 03.01.2020
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
ВАШИНГТОН, 3 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани заявил, что усиление влияния Ирана в Ираке "не закончится ничем хорошим".
"Соединенные Штаты платят Ираку миллиарды долларов в год на протяжении многих лет. Это помимо всего того, что мы для них сделали. Народ Ирака не хочет, чтобы Иран доминировал и контролировал его, но в конечном счете это его выбор. В последние 15 лет Иран все больше и больше контролирует Ирак, и народ Ирака этим недоволен. Это не закончится ничем хорошим!", - написал Трамп в Twitter.
В четверг Пентагон подтвердил, что США провели операцию против командующего спецподразделением "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани. Среди погибших, помимо него, был заместитель командира ополчения Абу Махди аль-Мухандис, которого госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть Сулеймани.
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