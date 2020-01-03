Трамп: усиление влияния Ирана в Ираке "не закончится ничем хорошим"

ВАШИНГТОН, 3 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани заявил, что усиление влияния Ирана в Ираке "не закончится ничем хорошим".
"Соединенные Штаты платят Ираку миллиарды долларов в год на протяжении многих лет. Это помимо всего того, что мы для них сделали. Народ Ирака не хочет, чтобы Иран доминировал и контролировал его, но в конечном счете это его выбор. В последние 15 лет Иран все больше и больше контролирует Ирак, и народ Ирака этим недоволен. Это не закончится ничем хорошим!", - написал Трамп в Twitter.
The United States has paid Iraq Billions of Dollars a year, for many years. That is on top of all else we have done for them. The people of Iraq don’t want to be dominated & controlled by Iran, but ultimately, that is their choice. Over the last 15 years, Iran has gained more....— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 января 2020 г.
В четверг Пентагон подтвердил, что США провели операцию против командующего спецподразделением "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани. Среди погибших, помимо него, был заместитель командира ополчения Абу Махди аль-Мухандис, которого госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть Сулеймани.