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Украинские силовики хотят обострить ситуацию в Донбассе, заявили в ДНР
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РИА Новости

Украинские силовики хотят обострить ситуацию в Донбассе, заявили в ДНР

18:42 03.01.2020
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© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
ДОНЕЦК, 3 янв - РИА Новости. Украинские силовики пытаются обострить ситуацию в Донбассе, открывая провокационный огонь по населенным пунктам, заявил в пятницу журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
По его словам, в пятницу украинские силовики из противотанковых гранатометов и пулеметов обстреляли подконтрольные ДНР поселки Зайцево и Старомихайловка.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34
Минские соглашения
"Данные факты украинской стороны мы расцениваем как попытку обострить обстановку и спровоцировать нас на ответный огонь, чтобы впоследствии обвинить в ведении огня в период новогодних и рождественских праздников. Мы призываем украинскую сторону отказаться от своих планов по дестабилизации обстановки", - сказал представитель Народной милиции.
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Ситуация в ДНР и ЛНРВооруженный конфликт на востоке УкраиныДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныДонецк (Донецкая область)В мире
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