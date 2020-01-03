Украинские силовики хотят обострить ситуацию в Донбассе, заявили в ДНР

По его словам, в пятницу украинские силовики из противотанковых гранатометов и пулеметов обстреляли подконтрольные ДНР поселки Зайцево и Старомихайловка.

"Данные факты украинской стороны мы расцениваем как попытку обострить обстановку и спровоцировать нас на ответный огонь, чтобы впоследствии обвинить в ведении огня в период новогодних и рождественских праздников. Мы призываем украинскую сторону отказаться от своих планов по дестабилизации обстановки", - сказал представитель Народной милиции.