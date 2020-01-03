Над Россией пройдет метеорный дождь

"Предстоящей ночью будет прояснение в облаках на территории Москвы и Московской области", — пояснил синоптик.

Ожидается, что поток составит до 120 метеоров в час или одно-два небесных тела в минуту. Метеоры будут вылетать из созвездия Волопас. Наблюдать звездопад советуют после полуночи, смотреть следует в сторону северо-восточного горизонта неба.