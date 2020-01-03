Над Россией пройдет метеорный дождь

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. В ночь на субботу в Москве и области ожидается ясная погода, которая позволит наблюдать метеорный поток Квадрантиды, сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус. Об этом пишет РИАМО.
"Предстоящей ночью будет прояснение в облаках на территории Москвы и Московской области", — пояснил синоптик.
Ожидается, что поток составит до 120 метеоров в час или одно-два небесных тела в минуту. Метеоры будут вылетать из созвездия Волопас. Наблюдать звездопад советуют после полуночи, смотреть следует в сторону северо-восточного горизонта неба.
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