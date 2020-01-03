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Формирующиеся звезды в галактике Большое Магелланово облако
РИА Наука
2020-01-04T00:49+0300
https://ria.ru/20200103/1563097944.html
Над Россией пройдет метеорный дождь
https://cdn24.img.ria.ru/images/118129/69/1181296942_0:129:2501:1535_1036x0_80_0_0_b7adef8761c43e0fc3717403103f8849.jpg
РИА Новости

Над Россией пройдет метеорный дождь

18:35 03.01.2020 (обновлено: 00:49 04.01.2020)
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© AFP 2019 / Jorge GuerreroМетеоритный дождь
Метеоритный дождь
© AFP 2019 / Jorge Guerrero
Метеоритный дождь. Архивное фото
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. В ночь на субботу в Москве и области ожидается ясная погода, которая позволит наблюдать метеорный поток Квадрантиды, сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус. Об этом пишет РИАМО.
"Предстоящей ночью будет прояснение в облаках на территории Москвы и Московской области", — пояснил синоптик.
Ожидается, что поток составит до 120 метеоров в час или одно-два небесных тела в минуту. Метеоры будут вылетать из созвездия Волопас. Наблюдать звездопад советуют после полуночи, смотреть следует в сторону северо-восточного горизонта неба.
Метеоритный дождь
2 февраля 2018, 12:27РИА Наука
В конце ледникового периода человечество пережило "огненный апокалипсис"
919125712
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РИА НаукаМихаил ЛеусЦентр "Фобос"РоссияОбщество
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