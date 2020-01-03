Совбез Ирана назвал убийство Сулеймани крупнейшей ошибкой США

Демонстранты во время акции протеста против убийства Касема Сулеймани

ТЕГЕРАН, 3 янв — РИА Новости. Ликвидация главы спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть ВС Ирана) Ликвидация главы спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть ВС Ирана) Касема Сулеймани является крупнейшей стратегической ошибкой США , говорится в заявлении Высшего совета национальной безопасности Ирана

"США так просто не уйдут от последствий этого просчета", — говорится в заявлении Совбеза Ирана, опубликованном Министерством иностранных дел страны.

Тегеран отомстит Вашингтону за гибель военачальника "в нужное время и в нужном месте", подчеркнули в иранском СБ.

Представители Совета безопасности назвали убийство Сулеймани местью группировки "Исламское государство"* за борьбу с терроризмом, осуществленной Соединенными Штатами.

Отмечается, что Совбез принял необходимые решения в связи с ликвидацией главы спецподразделения КСИР Ирана. При этом Тегеран возложил на Вашингтон ответственность за все последствия этой "преступной авантюры".

Вечером 2 января США нанесли ракетный удар в районе багдадского аэропорта. Его жертвами, помимо командующего "Кудс", стали еще десять человек, в том числе заместитель главы шиитского ополчения Ирака Абу Махди аль-Мухандис.

В Пентагоне заявили, что удар санкционировал президент США Дональд Трамп. Вашингтон считает погибшего генерала причастным к атакам на базы коалиции и американское посольство в Багдаде.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и президент Хасан Роухани заявили, что Тегеран отомстит Соединенным Штатам, а министр обороны Амир Хатами пообещал дать "сокрушительный ответ" на гибель генерала.

Убийство Сулеймани осудили в Багдаде, Дамаске и Анкаре. Российский МИД назвал действия США "авантюрным шагом", который приведет к эскалации напряженности во всем регионе. Представитель ведомства Мария Захарова подчеркнула, что мир столкнулся с проявлением новой реальности, в которой стало возможно убийство официального лица суверенного государства без какой-либо правовой основы.