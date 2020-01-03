Путин и Макрон условились продолжать контакты по ситуации в Ираке

ПАРИЖ, 3 янв - РИА Новости. Президенты России и Франции - Президенты России и Франции - Владимир Путин Эммануэль Макрон - в ходе телефонного разговора условились оставаться в контакте по ситуации в Ираке и регионе, говорится в распространённом в пятницу коммюнике Елисейского дворца.

"Президенты двух стран сперва обсудили ситуацию в Ираке и регионе. Они условились оставаться в тесном контакте в ближайшие дни с тем, чтобы избежать новой эскалации напряженности и призвать все стороны к сдержанности", - говорится в заявлении.

Там отмечается, что Макрон "напомнил о приверженности Франции суверенитету и безопасности Ирака и стабильности в регионе".