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Путин и Макрон условились продолжать контакты по ситуации в Ираке
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РИА Новости

Путин и Макрон условились продолжать контакты по ситуации в Ираке

18:32 03.01.2020
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезиденты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон
Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон
© РИА Новости / Алексей Никольский
ПАРИЖ, 3 янв - РИА Новости. Президенты России и Франции - Владимир Путин и Эммануэль Макрон - в ходе телефонного разговора условились оставаться в контакте по ситуации в Ираке и регионе, говорится в распространённом в пятницу коммюнике Елисейского дворца.
"Президенты двух стран сперва обсудили ситуацию в Ираке и регионе. Они условились оставаться в тесном контакте в ближайшие дни с тем, чтобы избежать новой эскалации напряженности и призвать все стороны к сдержанности", - говорится в заявлении.
Там отмечается, что Макрон "напомнил о приверженности Франции суверенитету и безопасности Ирака и стабильности в регионе".
"Он (Макрон) подчернил важность того, чтобы гаранты соглашения 2015 года оставались в тесной координации, призывая Иран быстро вернуться к полному соблюдению своих ядерных обязательств и воздержаться от любых провокаций", - сообщают в администрации французского лидера.
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