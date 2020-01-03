Асад заявил о солидарности с Ираном в связи с убийством Сулеймани

"От своего имени и от имени сирийского народа он (Асад - ред.) выразил полную солидарность с иранским народом и глубокие соболезнования семьям погибших", - говорится в сообщении.

Асад выразил уверенность, что гибель выдающегося генерала "еще сильнее сплотит ось сопротивления в противостоянии разрушительной политики США в регионе", - сообщается в коммюнике.

Президент отметил, что сирийский народ никогда не забудет вклада Сулеймани в борьбу с терроризмом на стороне сирийской армии.

Глава спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции Сулеймани был убит в аэропорту иракской столицы. Вместе с ним погибли несколько лидеров шиитского ополчения Ирака "аль-Хашд аш-Шааби".

В Пентагоне заявили, что удар по аэропорту был санкционирован президентом Дональдом Трампом. Погибшего Сулеймани в Вашингтоне считают причастным к атакам на базы коалиции и американское посольство в Багдаде.

Глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф назвал убийство генерала КСИР актом международного терроризма, а его ведомство выразило Вашингтону решительный протест.