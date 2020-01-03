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Лукашенко освободил от должности госсекретаря Совета безопасности
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РИА Новости

Лукашенко освободил от должности госсекретаря Совета безопасности

18:18 03.01.2020 (обновлено: 22:06 03.01.2020)
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© Sputnik / Виктор ТолочкоСтанислав Зась
Станислав Зась
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 3 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ об освобождении от должности госсекретаря Совета безопасности республики Станислава Зася, который перешел на работу генсеком ОДКБ, сообщила в пятницу пресс-служба белорусского лидера.
"Генерал-лейтенант Станислав Зась освобожден от должности государственного секретаря Совета безопасности Республики Беларусь в связи с переходом на другую работу. Соответствующий Указ № 1 президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 3 января", - отмечается в сообщении пресс-службы.
Как ранее сообщалось, пост генерального секретаря Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с 1 января 2020 года в порядке плановой ротации перешел к представителю Белоруссии Засю. В мае СМИД на заседании в Бишкеке предложил кандидатуру Зася, а в ноябре он был утвержден на высшем уровне. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко, говоря о Засе, отмечал, что в должности генсека должен работать "действующий талантливый генерал", а от назначения "пенсионеров" в руководстве ОДКБ и других интеграционных объединений на постсоветском пространстве нужно уходить.
Генсек - высшее административное должностное лицо ОДКБ, назначается решением глав государств по представлению Совета министров иностранных дел организации сроком на три года.
ОДКБ - региональная международная организация, целями деятельности которой, согласно уставу, являются "укрепление мира, международной и региональной безопасности и стабильности, защита на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государств-членов". При этом приоритет в достижении этих целей страны отдают политическим, а не военным средствам. В организацию входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
26 декабря 2019, 13:06
Лукашенко призвал чиновников быть начеку
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Станислав ЗасьАлександр ЛукашенкоОДКББелоруссияБезопасностьВ мире
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