Лукашенко освободил от должности госсекретаря Совета безопасности

МИНСК, 3 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ об освобождении от должности госсекретаря Совета безопасности республики Станислава Зася , который перешел на работу генсеком ОДКБ , сообщила в пятницу пресс-служба белорусского лидера.

"Генерал-лейтенант Станислав Зась освобожден от должности государственного секретаря Совета безопасности Республики Беларусь в связи с переходом на другую работу. Соответствующий Указ № 1 президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 3 января", - отмечается в сообщении пресс-службы.

Как ранее сообщалось, пост генерального секретаря Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с 1 января 2020 года в порядке плановой ротации перешел к представителю Белоруссии Засю. В мае СМИД на заседании в Бишкеке предложил кандидатуру Зася, а в ноябре он был утвержден на высшем уровне. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко, говоря о Засе, отмечал, что в должности генсека должен работать "действующий талантливый генерал", а от назначения "пенсионеров" в руководстве ОДКБ и других интеграционных объединений на постсоветском пространстве нужно уходить.

Генсек - высшее административное должностное лицо ОДКБ, назначается решением глав государств по представлению Совета министров иностранных дел организации сроком на три года.