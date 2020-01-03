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2020-01-03T18:17+0300
https://ria.ru/20200103/1563097650.html
Блумберг не верит, что Трамп просчитал последствия убийства Сулеймани
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РИА Новости

Блумберг не верит, что Трамп просчитал последствия убийства Сулеймани

18:17 03.01.2020
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© AP Photo / Thibault CamusМиллиардер и бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг
Миллиардер и бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг
© AP Photo / Thibault Camus
ВАШИНГТОН, 3 янв – РИА Новости. Миллиардер Майкл Блумберг, который претендует на выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии, выразил обеспокоенность возможными последствиями для безопасности американцев после убийства иранского генерала Касема Сулеймани.
В четверг военные США по указанию президента Дональда Трампа провели операцию против командующего спецподразделением "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани, обвинив его в подготовке терактов против американцев. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи уже пообещал отомстить за смерть Сулеймани.
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"Не имея какой-либо дополнительной информации, мы можем только надеяться на то, что президент тщательно просчитал последствия этой атаки для национальной безопасности (США) и сопряженные огромные риски. Но учитывая то, как он ранее принимал безответственные и импульсивные решения, которые подрывали стратегические цели США и ослабляли наших союзников – самый последний случай в Сирии – есть все основания для глубокой обеспокоенности", - говорится в распространенном заявлении Блумберга.
По его мнению, самое главное сейчас для США – начать деэскалацию ситуации, чтобы с одной стороны предотвратить более широкий конфликт и защитить американцев, а с другой – не дать Ирану "избежать внутреннего давления для проведения реформы политической и экономической системы".
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Ранее в госдепартаменте сообщили, что госсекретарь США Майк Помпео в беседах с представителями КНР, ФРГ и Великобритании заявил, что "Соединенные Штаты по-прежнему привержены деэскалации".
Блумберг является одним из активных противников Трампа и идет на выборы с обещанием победить его. Однако для выдвижения единым кандидатом от демократов политик должен сначала получить поддержку избирателей на внутрипартийных выборах (праймериз), а затем большинство голосов делегатов партийного съезда в июле. Пока, по данным опросов, Блумберг занимает лишь пятое место среди однопартийцев, уступая более 20% лидеру гонки Джо Байдену.
"Долой США": протесты в Иране после убийства генерала Касема Сулеймани
© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee

Командующий спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани был убит вечером в четверг при ракетном ударе США по аэропорту Багдада.

Протестующие c плакатами с Касемом Сулеймани, который был убит в результате авиаудара США в Ираке
1 из 8

Командующий спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани был убит вечером в четверг при ракетном ударе США по аэропорту Багдада.

© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee
© AP Photo / Vahid Salemi

Вместе с генералом погибли еще десять человек, в том числе заместитель главы шиитского ополчения Ирака Абу Махди аль-Мухандис.

Мальчик несет портрет Касема Сулеймани, убитого во время авиаудара США в Ираке
2 из 8

Вместе с генералом погибли еще десять человек, в том числе заместитель главы шиитского ополчения Ирака Абу Махди аль-Мухандис.

© AP Photo / Vahid Salemi
© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и президент Хасан Роухани заявили, что Тегеран отомстит Соединенным Штатам, а министр обороны Амир Хатами пообещал дать "сокрушительный ответ" на гибель генерала.

Демонстранты во время акции протеста против убийства Касема Сулеймани
3 из 8

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и президент Хасан Роухани заявили, что Тегеран отомстит Соединенным Штатам, а министр обороны Амир Хатами пообещал дать "сокрушительный ответ" на гибель генерала.

© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee
© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee

В Пентагоне подчеркнули, что удар по багдадскому аэропорту был санкционирован президентом США Дональдом Трампом. Погибшего Сулеймани в Вашингтоне считают причастным к атакам на базы коалиции и американское посольство в Багдаде.

Демонстранты во время акции протеста против убийства Касема Сулеймани
4 из 8

В Пентагоне подчеркнули, что удар по багдадскому аэропорту был санкционирован президентом США Дональдом Трампом. Погибшего Сулеймани в Вашингтоне считают причастным к атакам на базы коалиции и американское посольство в Багдаде.

© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee
© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee

После гибели Сулеймани тысячи иранцев вышли на улицы с акциями протеста. Демонстрации проходят в различных городах и провинциях страны.

Демонстранты во время акции протеста против убийства Касема Сулеймани
5 из 8

После гибели Сулеймани тысячи иранцев вышли на улицы с акциями протеста. Демонстрации проходят в различных городах и провинциях страны.

© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee
© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee

Демонстранты собрались на улицах, в мечетях и в метро после пятничной молитвы. В руках они несут плакаты с надписями "Долой США" и "Долой Израиль".

Протестующие c плакатами с Касемом Сулеймани, который был убит в результате авиаудара США в Ираке
6 из 8

Демонстранты собрались на улицах, в мечетях и в метро после пятничной молитвы. В руках они несут плакаты с надписями "Долой США" и "Долой Израиль".

© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee
© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee

Российский МИД осудил спецоперацию США в Ираке. По словам представителя ведомства Марии Захаровой, убийство Сулеймани приведет к эскалации напряженности в регионе, которая ударит по миллионам людей.

Протестующие c плакатами с Касемом Сулеймани, который был убит в результате авиаудара США в Ираке
7 из 8

Российский МИД осудил спецоперацию США в Ираке. По словам представителя ведомства Марии Захаровой, убийство Сулеймани приведет к эскалации напряженности в регионе, которая ударит по миллионам людей.

© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee
© AFP 2019 / Aamir Qureshi

Через несколько часов после гибели Сулеймани Госдеп рекомендовал американским гражданам незамедлительно покинуть территорию Ирака.

Демонстранты во время акции протеста против убийства Касема Сулеймани
8 из 8

Через несколько часов после гибели Сулеймани Госдеп рекомендовал американским гражданам незамедлительно покинуть территорию Ирака.

© AFP 2019 / Aamir Qureshi
1 из 8

Командующий спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани был убит вечером в четверг при ракетном ударе США по аэропорту Багдада.

© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee
2 из 8

Вместе с генералом погибли еще десять человек, в том числе заместитель главы шиитского ополчения Ирака Абу Махди аль-Мухандис.

© AP Photo / Vahid Salemi
3 из 8

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и президент Хасан Роухани заявили, что Тегеран отомстит Соединенным Штатам, а министр обороны Амир Хатами пообещал дать "сокрушительный ответ" на гибель генерала.

© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee
4 из 8

В Пентагоне подчеркнули, что удар по багдадскому аэропорту был санкционирован президентом США Дональдом Трампом. Погибшего Сулеймани в Вашингтоне считают причастным к атакам на базы коалиции и американское посольство в Багдаде.

© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee
5 из 8

После гибели Сулеймани тысячи иранцев вышли на улицы с акциями протеста. Демонстрации проходят в различных городах и провинциях страны.

© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee
6 из 8

Демонстранты собрались на улицах, в мечетях и в метро после пятничной молитвы. В руках они несут плакаты с надписями "Долой США" и "Долой Израиль".

© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee
7 из 8

Российский МИД осудил спецоперацию США в Ираке. По словам представителя ведомства Марии Захаровой, убийство Сулеймани приведет к эскалации напряженности в регионе, которая ударит по миллионам людей.

© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee
8 из 8

Через несколько часов после гибели Сулеймани Госдеп рекомендовал американским гражданам незамедлительно покинуть территорию Ирака.

© AFP 2019 / Aamir Qureshi
3791177
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Гибель иранского генерала Касема СулейманиКасем СулейманиДональд ТрампАли ХаменеиМайкл БлумбергИранСШАВ мире
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