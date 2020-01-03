Блумберг не верит, что Трамп просчитал последствия убийства Сулеймани

В четверг военные США по указанию президента Дональда Трампа провели операцию против командующего спецподразделением "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани , обвинив его в подготовке терактов против американцев. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи уже пообещал отомстить за смерть Сулеймани.

"Не имея какой-либо дополнительной информации, мы можем только надеяться на то, что президент тщательно просчитал последствия этой атаки для национальной безопасности (США) и сопряженные огромные риски. Но учитывая то, как он ранее принимал безответственные и импульсивные решения, которые подрывали стратегические цели США и ослабляли наших союзников – самый последний случай в Сирии – есть все основания для глубокой обеспокоенности", - говорится в распространенном заявлении Блумберга.

По его мнению, самое главное сейчас для США – начать деэскалацию ситуации, чтобы с одной стороны предотвратить более широкий конфликт и защитить американцев, а с другой – не дать Ирану "избежать внутреннего давления для проведения реформы политической и экономической системы".

Ранее в госдепартаменте сообщили, что госсекретарь США Майк Помпео в беседах с представителями КНР, ФРГ и Великобритании заявил, что "Соединенные Штаты по-прежнему привержены деэскалации".