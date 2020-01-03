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Туризм
2020-01-03T19:32+0300
https://ria.ru/20200103/1563097447.html
Достопримечательности Рима лишат прилавков с сувенирами
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РИА Новости

Достопримечательности Рима лишат прилавков с сувенирами

19:11 03.01.2020 (обновлено: 19:32 03.01.2020)
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© РИА Новости / Сергей МамонтовХрам Пантеон в Риме
Храм Пантеон в Риме
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
МОСКВА, 3 янв – РИА Новости. Главные достопримечательности Рима, включая Пантеон, останутся без прилавков с сувенирами с целью "улучшить облик и безопасность города", сообщает The Guardian.
Мэр города Вирджиния Раджи заявила, что палатки с ассортиментом футболок, кружек, миниатюрных колизеев и магнитов, не сочетаются с окружающей их древней архитектурой.
В результате 17 лотков, включая те, что находились рядом с фонтаном Треви, Испанской лестницей, Пантеоном и Пьяцца Навона, будут убраны с привычных мест. Восемь из них переберутся на улицы города, подальше от достопримечательностей.
Раджи пояснила, что эта мера связана со стремлением защитить историческое наследие Рима и обеспечить безопасность самых посещаемых объектов.
Новая мера должна была вступить в силу 1 января, но пока по меньшей мере два лотка по-прежнему работают возле фонтана Треви.
Ранее мэр города говорила о необходимости убрать нелегальную торговлю с улиц, а также запретить туристам есть около памятников архитектуры, сидеть на испанских ступенях, ходить с голым торсом и таскать чемоданы и большие сумки по историческим лестницам. Она также хотела ввести штрафы для тех, кто залезает в фонтаны.
Столица Италии – Рим. Фонтан Треви.
29 августа 2018, 00:40Туризм
Турист из России оштрафован на 450 евро за купание в фонтане Треви в Риме
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