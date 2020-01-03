Один из пострадавших при нападении с ножом под Парижем умер

ПАРИЖ, 3 янв - РИА Новости. Один из пострадавших при нападении с ножом в парижском пригороде Вильжюиф скончался от ран, сообщает телеканал BFMTV.
"Один человек погиб, двое тяжело раненных", - передаёт телеканал.
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Ранее сообщалось, что мужчина с ножом набросился на прохожих в пригороде Парижа. От его действий пострадали не менее трёх человек. Сам нападавший был убит, получив ранения в результате стрельбы, открытой прибывшими на место полицейскими.