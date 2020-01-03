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Один из пострадавших при нападении с ножом под Парижем умер
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РИА Новости

Один из пострадавших при нападении с ножом под Парижем умер

18:05 03.01.2020
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© РИА Новости / Жюльен Маттиа / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов Франции
Сотрудники правоохранительных органов Франции
© РИА Новости / Жюльен Маттиа
Перейти в фотобанк
ПАРИЖ, 3 янв - РИА Новости. Один из пострадавших при нападении с ножом в парижском пригороде Вильжюиф скончался от ран, сообщает телеканал BFMTV.
"Один человек погиб, двое тяжело раненных", - передаёт телеканал.
Сотрудники французской полиции
21 августа 2019, 21:27
Во Франции задержали подозреваемого в убийстве официанта из-за сэндвича
Ранее сообщалось, что мужчина с ножом набросился на прохожих в пригороде Парижа. От его действий пострадали не менее трёх человек. Сам нападавший был убит, получив ранения в результате стрельбы, открытой прибывшими на место полицейскими.
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ПарижВ мире
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