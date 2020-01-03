В СБ ООН не поступало запросов на обсуждение убийства Сулеймани

"Пока мы не получили таких запросов. Сегодня утром мы проводим встречу по Сирии. Я не знаю, будут ли поднимать члены Совета какие-либо другие вопросы", - сказал Данг Дин Куи.

Ранее Пентагон подтвердил, что США провели операцию против главы спецподразделения "Кудс" иранского КСИР Касема Сулеймани. По заявлению посла Ирана в Ираке Ираджа Масджиди, в результате ударов близ Багдада всего погибли 12 человек. Среди погибших, помимо Сулеймани, был заместитель командира ополчения Абу Махди аль-Мухандис, которого госсекретарь США Майк Помпео ранее обвинил в нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть Сулеймани.