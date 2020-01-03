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В СБ ООН не поступало запросов на обсуждение убийства Сулеймани
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РИА Новости

В СБ ООН не поступало запросов на обсуждение убийства Сулеймани

18:03 03.01.2020 (обновлено: 19:03 03.01.2020)
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© AP PhotoГлава спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей революции генерал Касем Сулеймани
Глава спецподразделения Кудс иранского Корпуса стражей революции генерал Касем Сулеймани
© AP Photo
ООН, 3 янв — РИА Новости. В СБ ООН не поступало запросов на обсуждение ситуации вокруг убийства иранского генерала Касема Сулеймани, заявил журналистам постпред Вьетнама при ООН, председательствующий в Совете Безопасности, Данг Дин Куи.
"Пока мы не получили таких запросов. Сегодня утром мы проводим встречу по Сирии. Я не знаю, будут ли поднимать члены Совета какие-либо другие вопросы", - сказал Данг Дин Куи.
Он призвал стороны воздержаться от насилия и избегать эскалации.
Ранее Пентагон подтвердил, что США провели операцию против главы спецподразделения "Кудс" иранского КСИР Касема Сулеймани. По заявлению посла Ирана в Ираке Ираджа Масджиди, в результате ударов близ Багдада всего погибли 12 человек. Среди погибших, помимо Сулеймани, был заместитель командира ополчения Абу Махди аль-Мухандис, которого госсекретарь США Майк Помпео ранее обвинил в нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть Сулеймани.
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Министерство обороны СШАООНГибель иранского генерала Касема СулейманиСовет Безопасности ООНВ мире
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