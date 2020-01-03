Убийство Сулеймани усилит напряженность в регионе, считает эксперт

Протестующие c плакатами с Касемом Сулеймани, который был убит в результате авиаудара США в Ираке

ЛОНДОН, 3 янв – РИА Новости, Наталья Копылова. Убийство иранского генерала Касема Сулеймани американскими военными изменит правила игры в регионе, а начавшуюся эскалацию конфликта между Ираном и США теперь будет сложно остановить, сообщил РИА Новости эксперт Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) Майкл Стивенс.

По мнению исследователя, авиаудары США в Ираке являются "крайне опасным моментом" в противостоянии Вашингтона и Тегерана и будут иметь серьезные последствия для региональной безопасности.

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Касем Сулеймани был заклятым врагом американских командиров и политических лидеров в течение почти двух десятилетий. Его смерть от авиаудара США знаменует собой серьезную эскалацию напряженности, которую с этого момента трудно будет остановить. Иран будет стремиться нанести ответный удар по интересам США в регионе, а также сорвать деятельность их союзников", - считает собеседник агентства.

Несмотря на то, что силы Ирана без такого лидера как Сулеймани будут ослаблены, конфликт может принять более глобальный масштаб.

"Это очень опасный момент, который может перерасти в более широкий региональный конфликт, охватывающий соседние государства по мере расширения его масштабов", - добавил Стивенс.