Путин и Макрон поговорили по телефону

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили гибель иранского генерала Касема Сулеймани, обмен пленными между Киевом и Донбассом, ситуацию в Сирии и другие вопросы.
Беседа состоялась по инициативе французской стороны.
Лидеры обеих стран высказали озабоченность в связи с гибелью командующего Силами специального назначения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции в результате американского ракетного удара по аэропорту Багдада.
"Констатировано, что эта акция может серьезно обострить ситуацию в регионе", — сообщила пресс-служба Кремля.
Путин также рассказал Макрону о ходе выполнения российско-турецких договоренностей по северо-востоку Сирии и провинции Идлиб. Президенты подчеркнули необходимость продолжать совместную борьбу с терроризмом.
Кроме того, они подтвердили актуальность задачи продвижения межсирийского политического процесса и оказания гуманитарной помощи местному населению.
При обсуждении обстановки в Ливии Путин и Макрон высказались за разрешение кризиса мирным путем.
"Выражена поддержка политико-дипломатическим усилиям, предпринимаемым в том числе при посредничестве ООН и ФРГ", — говорится в сообщении пресс-службы.
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Помимо этого, президенты дали позитивную оценку обмену удерживаемыми лицами между Киевом и самопровозглашенными республиками Донбасса, а также сделке по транзиту российского газа в Европу, заключенной "Газпромом" и "Нафтогазом".
В беседе шла речь и об урегулировании внутриукраинского конфликта. Лидеры России и Франции акцентировали важность последовательной реализации Минских соглашений и решений, принятых на парижском саммите "нормандской четверки".
Президенты также затронули некоторые вопросы двусторонней повестки дня и условились о продолжении контактов.
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