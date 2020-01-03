США обеспокоены возможными кибератаками со стороны Ирана, сообщили СМИ

МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. США обеспокоены возможными кибератаками со стороны США обеспокоены возможными кибератаками со стороны Ирана после убийства иранского генерала Касема Сулеймани в ходе американского авиаудара в Ираке, сообщает издание Axios со ссылкой на источник, близкий к администрации президента США Дональда Трампа.

Согласно источнику, власти США сильно обеспокоены и готовятся к возможным иранским кибератакам. Издание считает, что это наиболее вероятный вариант ответного удара со стороны Ирана.

В четверг Пентагон подтвердил, что США провели операцию против командующего спецподразделением "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. Среди погибших, помимо него, был заместитель командира ополчения Абу Махди аль-Мухандис, которого госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть Сулеймани.