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США обеспокоены возможными кибератаками со стороны Ирана, сообщили СМИ
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РИА Новости

США обеспокоены возможными кибератаками со стороны Ирана, сообщили СМИ

17:44 03.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкКибербезопасность
Кибербезопасность
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Кибербезопасность. Архивное фото
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. США обеспокоены возможными кибератаками со стороны Ирана после убийства иранского генерала Касема Сулеймани в ходе американского авиаудара в Ираке, сообщает издание Axios со ссылкой на источник, близкий к администрации президента США Дональда Трампа.
Согласно источнику, власти США сильно обеспокоены и готовятся к возможным иранским кибератакам. Издание считает, что это наиболее вероятный вариант ответного удара со стороны Ирана.
Президент США Дональд Трамп
Вчера, 17:01
Трамп: Сулеймани причастен к убийствам и ранениям "тысяч американцев"
В четверг Пентагон подтвердил, что США провели операцию против командующего спецподразделением "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. Среди погибших, помимо него, был заместитель командира ополчения Абу Махди аль-Мухандис, которого госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть Сулеймани.
Глава переходного правительства Ирака Адель Абд аль-Махди в пятницу осудил американские авиаудары по Багдаду, в результате которых погиб Сулеймани, и назвал его нарушением условий присутствия американских войск. Официальный представитель главнокомандующего ВС Ирака Абдулкарим Халафи заявил в свою очередь, что власти страны не были в курсе готовящегося американского авиаудара.
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Гибель иранского генерала Касема СулейманиКасем СулейманиИранСШАВ мире
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