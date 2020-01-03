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СМИ сообщили о двух пострадавших при нападении с ножом под Парижем
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РИА Новости

СМИ сообщили о двух пострадавших при нападении с ножом под Парижем

17:35 03.01.2020
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© AFP 2019 / Christophe SimonСотрудник полиции в пригороде Парижа
Сотрудник полиции в пригороде Парижа
© AFP 2019 / Christophe Simon
ПАРИЖ, 3 янв - РИА Новости. Два человека получили ранения в результате нападения вооруженного ножом мужчины в парижском пригороде Вильжюиф, сам нападавший скончался в результате начатой полицейскими стрельбы, передает радиостанция RTL.
Ранее сообщалось, что мужчина с ножом набросился на прохожих в пригороде Парижа.
По информации радиостанции, нарушителем порядка стал мужчина европейской наружности, одетый в джеллабу (традиционную североафриканскую одежду) и носящий бороду. Некоторые свидетели сообщили, что он кричал "Аллах акбар", эту информацию сейчас проверяет полиция.
На месте инцидента работает бригада взрывотехников, чтобы удостовериться, что мужчина не имел при себе взрывчатого устройства.
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