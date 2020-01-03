СМИ сообщили о двух пострадавших при нападении с ножом под Парижем

По информации радиостанции, нарушителем порядка стал мужчина европейской наружности, одетый в джеллабу (традиционную североафриканскую одежду) и носящий бороду. Некоторые свидетели сообщили, что он кричал "Аллах акбар", эту информацию сейчас проверяет полиция.