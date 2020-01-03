Бейрут заверил Токио, что не имеет отношения к выезду Гона из Японии

БЕЙРУТ, 3 янв - РИА Новости. Министр по делам президента Министр по делам президента Ливана Салим Джрейсати заверил посла Японии в Бейруте Матахиро Ямаготчи о непричастности ливанского правительства к выезду бывшего главы концерна Nissan Карлоса Гона из Токио, сообщается в заявлении пресс-службы президентского дворца.

"Министр Джрейсати подтвердил послу Японии приверженность Ливана ливано-японским отношениям и необходимость их развития в разных сферах. Он отметил, что Ливан не имеет отношения к операции по выезду Гона из Японии", - говорится в заявлении.

Ливанский министр пояснил японскому дипломату правила экстрадиции на основании ливанского законодательства, отметив, что между двумя странами нет договоренностей по данному процессу, как нет сотрудничества на уровне прокуратур.

Джрейсати подтвердил получение ливанской стороной обращения от Интерпола по делу Гона. Стороны договорились продолжать контакты с целью отслеживать развитие данной ситуации.

Гон и его "правая рука" Грегори Келли были арестованы 19 ноября 2018 года по подозрению в том, что экс-глава совета директоров Nissan декларировал не все свои доходы и делал это с помощью Келли. Сумма сокрытых от декларирования доходов с 2010 по 2017 годы оценивается в 8 миллиардов иен (около 71 миллиона долларов). Кроме того, его подозревают в том, что Гон покрыл за счет компании убытки, понесенные им в результате частных инвестиций. Убытки составили 1,85 миллиарда иен (по курсу на тот момент - около 21 миллиона долларов).