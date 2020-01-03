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Бейрут заверил Токио, что не имеет отношения к выезду Гона из Японии
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РИА Новости

Бейрут заверил Токио, что не имеет отношения к выезду Гона из Японии

17:33 03.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкКарлос Гон на встрече с премьер-министром РФ Владимиром Путиным
Карлос Гон на встрече с премьер-министром РФ Владимиром Путиным
© РИА Новости / Алексей Никольский
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БЕЙРУТ, 3 янв - РИА Новости. Министр по делам президента Ливана Салим Джрейсати заверил посла Японии в Бейруте Матахиро Ямаготчи о непричастности ливанского правительства к выезду бывшего главы концерна Nissan Карлоса Гона из Токио, сообщается в заявлении пресс-службы президентского дворца.
"Министр Джрейсати подтвердил послу Японии приверженность Ливана ливано-японским отношениям и необходимость их развития в разных сферах. Он отметил, что Ливан не имеет отношения к операции по выезду Гона из Японии", - говорится в заявлении.
Ливанский министр пояснил японскому дипломату правила экстрадиции на основании ливанского законодательства, отметив, что между двумя странами нет договоренностей по данному процессу, как нет сотрудничества на уровне прокуратур.
Джрейсати подтвердил получение ливанской стороной обращения от Интерпола по делу Гона. Стороны договорились продолжать контакты с целью отслеживать развитие данной ситуации.
Карлос Гон
Вчера, 14:04
Японский телеканал восстановил картину бегства экс-главы Nissan Гона
Гон и его "правая рука" Грегори Келли были арестованы 19 ноября 2018 года по подозрению в том, что экс-глава совета директоров Nissan декларировал не все свои доходы и делал это с помощью Келли. Сумма сокрытых от декларирования доходов с 2010 по 2017 годы оценивается в 8 миллиардов иен (около 71 миллиона долларов). Кроме того, его подозревают в том, что Гон покрыл за счет компании убытки, понесенные им в результате частных инвестиций. Убытки составили 1,85 миллиарда иен (по курсу на тот момент - около 21 миллиона долларов).
Весной прошлого года адвокаты Гона внесли залог в размере 1,5 миллиарда иен (около 15 миллионов долларов), после чего его отпустили под подписку о невыезде. До суда, который должен был состояться в Японии весной 2020 года, он не имел права покидать пределы страны. Однако 30 декабря стало известно, что он прибыл в Ливан. Затем сам Гон подтвердил, что находится в Ливане. Ливанская сторона утверждает, что Гон въехал в страну легально, и поводов для его преследования нет. Полиция Японии ищет тех, кто помогал Гону, а также в четверг начала обыск в его доме.
Президент, генеральный директор Альянса Renault-Nissan Карлос Гон
2 января, 19:11
Экс-глава Nissan рассказал, что сам организовал побег из Японии
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Карлос ГонNissan MotorИнтерполЯпонияБейрутЛиванВ мире
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