Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-03T17:32+0300
https://ria.ru/20200103/1563096948.html
Отпуск нефтепродуктов с НПЗ Белоруссии на внутренний рынок продолжится
https://cdn21.img.ria.ru/images/152378/17/1523781712_0:259:3181:2048_1036x0_80_0_0_fd83ef458bfea59fcdc1cc17387f21c7.jpg
РИА Новости

Отпуск нефтепродуктов с НПЗ Белоруссии на внутренний рынок продолжится

17:32 03.01.2020
526
© РИА Новости / Андрей Александров / Перейти в фотобанкМозырский нефтеперерабатывающий завод
Мозырский нефтеперерабатывающий завод
© РИА Новости / Андрей Александров
Перейти в фотобанк
Мозырский нефтеперерабатывающий завод. Архивное фото
МИНСК, 3 янв - РИА Новости. Отгрузка нефтепродуктов с двух НПЗ Белоруссии на внутренний рынок республики не останавливается даже при "чуть сниженных объемах загрузки нефтеперерабатывающих заводов", заявил в пятницу замгендиректора государственного производственного объединения "Белоруснефть" Сергей Каморников.
Ранее в пятницу Каморников заявил РИА Новости, что в связи с прекращением поставок нефти из РФ на белорусские НПЗ не ожидает дефицита топлива в республике, поскольку "в компании созданы достаточные запасы всех видов топлива, которых хватит минимум на десять дней". Каморников также уточнил, что все заправочные станции сети "Белоруснефти" работают в штатном режиме.
Мозырский нефтеперерабатывающий завод в Белоруссии
Вчера, 14:54
В нефтяных компаниях РФ и Белоруссии высказались об остановке поставок
"С точки зрения обеспечения внутреннего рынка ситуация стабильная, всегда государственная система нефтепродуктообеспечения работает таким образом, что в первую очередь обеспечивается внутренний рынок, во вторую очередь идут поставки на экспорт. Сегодня даже при чуть сниженных объемах загрузки нефтеперерабатывающих заводов отгрузка с заводов не останавливается, нефтепродукты поступают на 30 нефтебаз системы "Белоруснефть" и топливо имеется на всех заправочных станциях", - заявил Каморников в эфире телеканала "Беларусь 1".
В пятницу источник в нефтяной отрасли республики сообщил РИА Новости, что Россия с 1 января прекратила подачу нефти для обоих белорусских НПЗ. Немногим позднее госконцерн "Белнефтехим" подтвердил этот факт, отметив, что загрузка заводов снижена до технологического минимума. В настоящее время НПЗ в республике работают на сформированных ранее запасах нефти. В свою очередь российская "Транснефть" сообщила, что с 1 января не получила от российских нефтяных компаний заявки на поставки нефти на белорусские НПЗ, однако транзит нефти через страну идет без ограничений.
Стенд ПАО Транснефть
Вчера, 11:40
"Транснефть" объяснила остановку поставок нефти в Белоруссию
321003
Обсудить 0
БелоруснефтьБелнефтехимТранснефтьБелоруссияРоссияЭкономика
Рекомендуем
Рабочий проводит контроль на приемной станции нефтепровода Дружба
Минск приостановил экспорт нефтепродуктов
Стенд ПАО Транснефть
"Транснефть" объяснила остановку поставок нефти в Белоруссию
Рабочие на насосной станции трубопровода Дружба в районе села Бобовичи, Белоруссия
Источник назвал причину отсутствия поставок нефти в Белоруссию
Станислав Зась
Лукашенко освободил от должности госсекретаря Совета безопасности
Газораспределительная станция на Украине
Оператор ГТС Украины заявил о выполнении всех заявок "Газпрома"
Премьер-министр Черногории Душко Маркович
Премьер Черногории заявил о "нападении" на посольство в Сербии
Миллиардер и бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг
Блумберг не верит, что Трамп просчитал последствия убийства Сулеймани
Президент Польши Анджей Дуда
В Совфеде прокомментировали отказ Дуды ехать в Израиль из-за Путина
Флаги с логотипом концерна Белнефтехим
"Белоруснефть" не ожидает дефицита топлива в ближайшие десять дней
Демонстранты во время акции протеста против убийства Касема Сулеймани
Генсек ООН после убийства Сулеймани призвал стороны к сдержанности
Демонстранты во время акции протеста против убийства Касема Сулеймани
МИД Ирана резко раскритиковал реакцию Германии на убийство Сулеймани
Вид Анкары
Анкара осудила подписание соглашения о газопроводе EastMed
Президент Сирии Башар Асад
Асад заявил о солидарности с Ираном в связи с убийством Сулеймани
Глава спецподразделения Кудс иранского Корпуса стражей революции генерал Касем Сулеймани
МИД Швеции призвал к сдержанности на фоне убийства генерала Сулеймани
Газокомпрессорная станция
Минск заявил, что цена на российский газ в январе-феврале не изменится
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:39У Сахалина произошло землетрясение магнитудой 4,0
03:30В Microsoft рассказали о прекращении поддержки Windows 7
03:25Львовский журналист назвал Киев "второсортной Москвой"
03:22Под авиаудар в Багдаде попали медики шиитского ополчения
03:14Госдеп и МВБ США запретили TikTok на служебных устройствах
03:04Шиитское ополчение рассказало об авиаударе по своей колонне в Багдаде
03:02Военные ЗВО получат в 2020 году партию зенитных "Панцирей-С"
02:52Во Владивостоке задержали проколовшего колеса автомобилям скорой
02:38Экономист заявил об историческом антирекорде украинских металлургов
02:37Иран призвал Совбез ООН осудить убийство генерала Сулеймани
02:33Источник: жертвами авиаудара на севере Багдада стали пять человек
02:32В МИД Канады прокомментировали убийство иранского генерала Сулеймани
02:25Джастин Бибер выпустил новый сингл Yummy
02:22В Багдаде нанесли новый авиаудар по колонне шиитского ополчения
02:15Мендель назвала Зеленского "одним из самых влиятельных людей в мире"
02:08Военные попробуют поднять останки экипажа Ил-2 в Смоленской области
02:02Администрация США проведет закрытые брифинги для конгресса по Ирану
01:56США предостерегли парламент Ирака от "неблагоприятных решений"
01:45США призвали Иран выбрать "правильный путь" после убийства Сулеймани
01:43Белый дом назвал цель удара по генералу Сулеймани
Лента новостейМолния