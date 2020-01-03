Отпуск нефтепродуктов с НПЗ Белоруссии на внутренний рынок продолжится

Ранее в пятницу Каморников заявил РИА Новости, что в связи с прекращением поставок нефти из РФ на белорусские НПЗ не ожидает дефицита топлива в республике, поскольку "в компании созданы достаточные запасы всех видов топлива, которых хватит минимум на десять дней". Каморников также уточнил, что все заправочные станции сети "Белоруснефти" работают в штатном режиме.