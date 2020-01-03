Отпуск нефтепродуктов с НПЗ Белоруссии на внутренний рынок продолжится

МИНСК, 3 янв - РИА Новости. Отгрузка нефтепродуктов с двух НПЗ Белоруссии на внутренний рынок республики не останавливается даже при "чуть сниженных объемах загрузки нефтеперерабатывающих заводов", заявил в пятницу замгендиректора государственного производственного объединения "Белоруснефть" Сергей Каморников.
Ранее в пятницу Каморников заявил РИА Новости, что в связи с прекращением поставок нефти из РФ на белорусские НПЗ не ожидает дефицита топлива в республике, поскольку "в компании созданы достаточные запасы всех видов топлива, которых хватит минимум на десять дней". Каморников также уточнил, что все заправочные станции сети "Белоруснефти" работают в штатном режиме.
"С точки зрения обеспечения внутреннего рынка ситуация стабильная, всегда государственная система нефтепродуктообеспечения работает таким образом, что в первую очередь обеспечивается внутренний рынок, во вторую очередь идут поставки на экспорт. Сегодня даже при чуть сниженных объемах загрузки нефтеперерабатывающих заводов отгрузка с заводов не останавливается, нефтепродукты поступают на 30 нефтебаз системы "Белоруснефть" и топливо имеется на всех заправочных станциях", - заявил Каморников в эфире телеканала "Беларусь 1".
В пятницу источник в нефтяной отрасли республики сообщил РИА Новости, что Россия с 1 января прекратила подачу нефти для обоих белорусских НПЗ. Немногим позднее госконцерн "Белнефтехим" подтвердил этот факт, отметив, что загрузка заводов снижена до технологического минимума. В настоящее время НПЗ в республике работают на сформированных ранее запасах нефти. В свою очередь российская "Транснефть" сообщила, что с 1 января не получила от российских нефтяных компаний заявки на поставки нефти на белорусские НПЗ, однако транзит нефти через страну идет без ограничений.