Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-03T17:31+0300
https://ria.ru/20200103/1563096908.html
Премьер Черногории заявил о "нападении" на посольство в Сербии
https://cdn24.img.ria.ru/images/156309/68/1563096878_0:182:3013:1877_1036x0_80_0_0_a9b0ec4383fe200a5bd914262cc15804.jpg
РИА Новости

Премьер Черногории заявил о "нападении" на посольство в Сербии

17:31 03.01.2020
2342
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПремьер-министр Черногории Душко Маркович
Премьер-министр Черногории Душко Маркович
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
БЕЛГРАД, 3 янв – РИА Новости. Премьер Черногории Душко Маркович заявил о якобы произошедшем "нападении" на посольство страны в Сербии в ходе акции протеста в Белграде из-за спорного закона о религиозных объединениях.
Скупщина (парламент) Черногории в декабре большинством голосов правящей коалиции утвердила закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин". После потасовки в зале заседаний скупщины полиция задержала всех депутатов оппозиционного Демократического фронта. Лидер правящей Демократической партии социалистов и президент страны Мило Джуканович затем подписал спорный закон. Акции протеста ежедневно проводятся в городах Черногории, Сербии и Республики Сербской Боснии и Герцеговины.
В четверг вечером тысячи болельщиков клуба "Црвена Звезда" прошли протестным шествием по центру Белграда и собрались перед посольством Черногории, чтобы выразить свое несогласие с законом о церквях. Они использовали пиротехнику, по данным посольства пытались поджечь фейерверками национальный флаг.
"Ночью в Белграде произошло еще одно нецивилизованное нападение на посольство Черногории и флаг. Поражает отношение властей Сербии. Черногория снова перед вызовом защиты независимости и свободы. Сохраним нашу Черногорию вопреки ненависти, которой подверглась со стороны деятелей внутри страны и за ее пределами", - написал премьер Маркович в Twitter.
Духовенство и верующие сербской православной церкви в Подгорице перед рассмотрением закона о вероисповедании в парламенте
31 декабря 2019, 18:33Религия и мировоззрение
"Сорок Сороков" провели серию пикетов у посольства Черногории в Москве
Представители Сербской православной церкви (СПЦ) ранее отказались взять на себя ответственность за насилие на протестах. Православные епископы СПЦ в Черногории призывали верующих к ненасильственному, но постоянному выражению несогласия с законом о церквях. Архиереи позвали верующих "молитвенно выражать протест", а полицию и руководство страны - не применять силу.
Митрополия Черногорско-Приморская СПЦ сообщила в конце декабря, что на всех православных храмах в стране каждые два часа будет заупокойный колокольный звон до Рождества, а после вечерней службы будет проходить отдельный молебен в поддержку церкви и верующих. Ранее руководство СПЦ в Черногории возложило на президента Мило Джукановича ответственность за последствия принятия закона. Епископ Будимлянско-Никшичский СПЦ Иоанникий заявил ранее, что сербское духовенство продолжит борьбу и планирует создавать советы по защите святынь на местах.
Здание Министерства иностранных дел РФ
30 декабря 2019, 19:01Религия и мировоззрение
МИД обеспокоен принятием в Черногории закона о вероисповедании
020159
Обсудить 0
Душко МарковичМило ДжукановичЧерногорияСербияБелград (город)В мире
Рекомендуем
Газовая камера в концлагере Освенцим
Польские школьники устроили представление на тему Освенцима
Президент Польши Анджей Дуда
СМИ: президент Польши не поедет на форум в Израиле из-за Путина
Президент США Дональд Трамп
Трамп: Сулеймани причастен к убийствам и ранениям "тысяч американцев"
Остров Пасхи
Астролог рассказала, куда нужно поехать каждому знаку зодиака в 2020
Станислав Зась
Лукашенко освободил от должности госсекретаря Совета безопасности
Один из ведущих онкологов России Андрей Павленко с семьей
Жена онколога Андрея Павленко прокомментировала прощальное письмо мужа
Продажа лотерейных билетов
Выигрышный лотерейный билет на миллиард рублей купили в Подмосковье
Кадр из сериала Сваты
СБУ отменила запрет на въезд Федору Добронравову
Стенд ПАО Транснефть
"Транснефть" объяснила остановку поставок нефти в Белоруссию
Посадка вертолета Ка-27 на палубу движущегося фрегата попала на видео
Опубликовано видео "самолетных" учений Ка-27 в Черном море
Первый президент Украины Леонид Кравчук
Кравчук поспорил с Савченко о трех разных Украинах
Самолет Airbus A320 авиакомпании Аэрофлот в международном аэропорту Шереметьево
"Аэрофлот" признали самой пунктуальной авиакомпанией в мире
Человек проверяет вес
Ученый рассказал, как быстро избавиться от жира на животе
Демонстранты во время акции протеста против убийства Касема Сулеймани
Совбез Ирана назвал убийство Сулеймани крупнейшей ошибкой США
Кадр из instagram-сториз аккаунта @liasanutiasheva
Утяшева показала разгромленную после Нового года квартиру
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:39У Сахалина произошло землетрясение магнитудой 4,0
03:30В Microsoft рассказали о прекращении поддержки Windows 7
03:25Львовский журналист назвал Киев "второсортной Москвой"
03:22Под авиаудар в Багдаде попали медики шиитского ополчения
03:14Госдеп и МВБ США запретили TikTok на служебных устройствах
03:04Шиитское ополчение рассказало об авиаударе по своей колонне в Багдаде
03:02Военные ЗВО получат в 2020 году партию зенитных "Панцирей-С"
02:52Во Владивостоке задержали проколовшего колеса автомобилям скорой
02:38Экономист заявил об историческом антирекорде украинских металлургов
02:37Иран призвал Совбез ООН осудить убийство генерала Сулеймани
02:33Источник: жертвами авиаудара на севере Багдада стали пять человек
02:32В МИД Канады прокомментировали убийство иранского генерала Сулеймани
02:25Джастин Бибер выпустил новый сингл Yummy
02:22В Багдаде нанесли новый авиаудар по колонне шиитского ополчения
02:15Мендель назвала Зеленского "одним из самых влиятельных людей в мире"
02:08Военные попробуют поднять останки экипажа Ил-2 в Смоленской области
02:02Администрация США проведет закрытые брифинги для конгресса по Ирану
01:56США предостерегли парламент Ирака от "неблагоприятных решений"
01:45США призвали Иран выбрать "правильный путь" после убийства Сулеймани
01:43Белый дом назвал цель удара по генералу Сулеймани
Лента новостейМолния