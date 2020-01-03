Премьер Черногории заявил о "нападении" на посольство в Сербии

БЕЛГРАД, 3 янв – РИА Новости. Премьер Черногории Премьер Черногории Душко Маркович заявил о якобы произошедшем "нападении" на посольство страны в Сербии в ходе акции протеста в Белграде из-за спорного закона о религиозных объединениях.

Скупщина (парламент) Черногории в декабре большинством голосов правящей коалиции утвердила закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин". После потасовки в зале заседаний скупщины полиция задержала всех депутатов оппозиционного Демократического фронта. Лидер правящей Демократической партии социалистов и президент страны Мило Джуканович затем подписал спорный закон. Акции протеста ежедневно проводятся в городах Черногории, Сербии и Республики Сербской Боснии и Герцеговины.

В четверг вечером тысячи болельщиков клуба "Црвена Звезда" прошли протестным шествием по центру Белграда и собрались перед посольством Черногории, чтобы выразить свое несогласие с законом о церквях. Они использовали пиротехнику, по данным посольства пытались поджечь фейерверками национальный флаг.

"Ночью в Белграде произошло еще одно нецивилизованное нападение на посольство Черногории и флаг. Поражает отношение властей Сербии. Черногория снова перед вызовом защиты независимости и свободы. Сохраним нашу Черногорию вопреки ненависти, которой подверглась со стороны деятелей внутри страны и за ее пределами", - написал премьер Маркович в Twitter

Представители Сербской православной церкви (СПЦ) ранее отказались взять на себя ответственность за насилие на протестах. Православные епископы СПЦ в Черногории призывали верующих к ненасильственному, но постоянному выражению несогласия с законом о церквях. Архиереи позвали верующих "молитвенно выражать протест", а полицию и руководство страны - не применять силу.