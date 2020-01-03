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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-01-03T17:29+0300
https://ria.ru/20200103/1563096686.html
Путин рассказал Макрону о выполнении договоренностей с Турцией в Сирии
https://cdn21.img.ria.ru/images/156219/00/1562190004_0:0:2047:1152_1036x0_80_0_0_af4dd4082bc6439a6c3bfdb0e6149782.jpg
РИА Новости

Путин рассказал Макрону о выполнении договоренностей с Турцией в Сирии

17:22 03.01.2020 (обновлено: 17:29 03.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезиденты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон
Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон. Архивное фото
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проинформировал президента Франции Эммануэля Макрона о ходе выполнения российско-турецких договоренностей по северо-востоку Сирии и Идлибу, сообщает пресс-служба Кремля.
"Продолжен обмен мнениями по Сирии. Владимир Путин проинформировал о ходе выполнения российско-турецких договоренностей по северо-востоку страны и Идлибу. Лидерами подчеркнута необходимость продолжения решительной совместной борьбы с терроризмом", - говорится в сообщении.
Бойцы движения Хезболлах на передовых позициях Сирийской Арабской Армии
30 декабря 2019, 11:00Сказано в эфире
Мнение об ударах США в Ираке и Сирии: американскую политику шатаетСША нанесли удары по пяти объектам движения "Хезболлах" в Ираке и Сирии. Вашингтон хочет воспользоваться политическим хаосом, считает эксперт РИСИ Владимир Фитин. Он прокомментировал ситуацию в эфире радио Sputnik.
Кроме того, была подтверждена актуальность задачи продвижения межсирийского политического процесса, а также оказания гуманитарной помощи гражданскому населению.
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