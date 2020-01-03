Путин рассказал Макрону о выполнении договоренностей с Турцией в Сирии

МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проинформировал президента Франции Эммануэля Макрона о ходе выполнения российско-турецких договоренностей по северо-востоку Сирии и Идлибу, сообщает пресс-служба Кремля.
"Продолжен обмен мнениями по Сирии. Владимир Путин проинформировал о ходе выполнения российско-турецких договоренностей по северо-востоку страны и Идлибу. Лидерами подчеркнута необходимость продолжения решительной совместной борьбы с терроризмом", - говорится в сообщении.
30 декабря 2019, 11:00Сказано в эфиреМнение об ударах США в Ираке и Сирии: американскую политику шатаетСША нанесли удары по пяти объектам движения "Хезболлах" в Ираке и Сирии. Вашингтон хочет воспользоваться политическим хаосом, считает эксперт РИСИ Владимир Фитин. Он прокомментировал ситуацию в эфире радио Sputnik.
Кроме того, была подтверждена актуальность задачи продвижения межсирийского политического процесса, а также оказания гуманитарной помощи гражданскому населению.