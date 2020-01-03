Путин рассказал Макрону о выполнении договоренностей с Турцией в Сирии

Мнение об ударах США в Ираке и Сирии: американскую политику шатает США нанесли удары по пяти объектам движения "Хезболлах" в Ираке и Сирии. Вашингтон хочет воспользоваться политическим хаосом, считает эксперт РИСИ Владимир Фитин. Он прокомментировал ситуацию в эфире радио Sputnik.