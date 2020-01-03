Путин и Макрон обсудили обмен пленными между Киевом и Донбассом

"Дана позитивная оценка состоявшемуся 29 декабря 2019 года между Киевом и Донбассом обмену удерживаемых лиц, а также заключению в конце 2019 года "пакетной" сделки по транзиту российского газа в Европу через территорию Украины", - говорится в сообщении.