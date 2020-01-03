Путин и Макрон обсудили обмен пленными между Киевом и Донбассом

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон позитивно оценили обмен удерживаемых лиц между Киевом и Донбассом и достижение сделки по транзиту газа из РФ через Украину, сообщает пресс-служба Кремля.
Телефонный разговор лидеров состоялся по инициативе французской стороны.
"Дана позитивная оценка состоявшемуся 29 декабря 2019 года между Киевом и Донбассом обмену удерживаемых лиц, а также заключению в конце 2019 года "пакетной" сделки по транзиту российского газа в Европу через территорию Украины", - говорится в сообщении.
Также были рассмотрены основные аспекты урегулирования внутриукраинского конфликта. Стороны акцентировали важность последовательной реализации минского "Комплекса мер" и решений, принятых на саммите в "нормандском формате" 9 декабря прошлого года в Париже.
Лидеры затронули некоторые вопросы двусторонней повестки дня, условились о продолжении контактов.