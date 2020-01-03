Путин и Макрон высказали обеспокоенность гибелью Сулеймани

"С обеих сторон высказана озабоченность в связи с гибелью командующего Силами специального назначения "Кодс" Корпуса стражей исламской революции Ирана Касема Сулеймани в результате ракетного удара США по аэропорту Багдада. Констатировано, что эта акция может серьезно обострить ситуацию в регионе", - говорится в сообщении.