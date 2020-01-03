Помпео обсудил ликвидацию Сулеймани с главами МИД ФРГ и Великобритании

ВАШИНГТОН, 3 янв – РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео обсудил по телефону с главами МИД Германии и Великобритании Хайко Маасом и Домиником Раабом прошедшую операцию американских сил по ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани, сообщает госдепартамент.
По информации ведомства, госсекретарь поблагодарил Мааса за "недавние заявления Германии, в которых выражалась обеспокоенность продолжающимися военными провокациями иранского режима", а Рааба – за eго слова о сохраняющейся угрозе агрессии со стороны иранских сил "Кудс", которыми командовал Сулеймани.
Кроме того, ранее Помпео в своем Twitter-аккаунте сообщил, что обсудил с членом Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая Ян Цзечи решение президента США Дональда Трампа ликвидировать иранского генерала.
Во всех случаях Помпео заявил своим собеседникам, что "Соединенные Штаты по-прежнему привержены деэскалации".
В четверг Пентагон подтвердил, что США провели операцию против командующего спецподразделением "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Сулеймани. Среди погибших, помимо Сулеймани, был заместитель командира ополчения Абу Махди аль-Мухандис, которого госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть Сулеймани.