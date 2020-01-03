Трамп: Иран никогда не выигрывал войну, но не проигрывал переговоры

Ранее Пентагон подтвердил, что США провели операцию против главы спецподразделения "Кудс" иранского КСИР Касема Сулеймани. По заявлению посла Ирана в Ираке Ираджа Масджиди, в результате ударов близ Багдада всего погибли 12 человек. Среди погибших, помимо Сулеймани, был заместитель командира ополчения Абу Махди аль-Мухандис, которого госсекретарь США Майк Помпео ранее обвинил в нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть Сулеймани.

Схожее выражение американский президент использовал в конце июля прошлого года, написав в Twitter: "Просто помните, Иран никогда не выигрывал войну, но никогда не проигрывал на переговорах". Американский лидер тогда не пояснил, что конкретно он имел в виду.