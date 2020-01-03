Трамп: Иран никогда не выигрывал войну, но не проигрывал переговоры

МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп вновь заявил на фоне убийства иранского генерала Касема Сулеймани, что Иран никогда не выигрывал войну, но при этом не проигрывал на переговорах.
Ранее Пентагон подтвердил, что США провели операцию против главы спецподразделения "Кудс" иранского КСИР Касема Сулеймани. По заявлению посла Ирана в Ираке Ираджа Масджиди, в результате ударов близ Багдада всего погибли 12 человек. Среди погибших, помимо Сулеймани, был заместитель командира ополчения Абу Махди аль-Мухандис, которого госсекретарь США Майк Помпео ранее обвинил в нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть Сулеймани.
"Иран никогда не выигрывал войну, но никогда не проигрывал переговоры", - написал Трамп в Twitter.
Схожее выражение американский президент использовал в конце июля прошлого года, написав в Twitter: "Просто помните, Иран никогда не выигрывал войну, но никогда не проигрывал на переговорах". Американский лидер тогда не пояснил, что конкретно он имел в виду.