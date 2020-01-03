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Трамп: Сулеймани причастен к убийствам и ранениям "тысяч американцев"
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РИА Новости

Трамп: Сулеймани причастен к убийствам и ранениям "тысяч американцев"

17:01 03.01.2020 (обновлено: 17:16 03.01.2020)
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© REUTERS / Leah MillisПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Leah Millis
ВАШИНГТОН, 3 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что погибший при авиаударе США иранский генерал Касем Сулеймани был причастен к убийству и ранениям "тысяч американцев" и его давно следовало уничтожить.
В четверг Пентагон подтвердил, что США провели операцию против командующего спецподразделением "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. Среди погибших, помимо него, был заместитель командира ополчения Абу Махди аль-Мухандис, которого госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть Сулеймани.
"Генерал Касем Сулеймани убил или тяжело ранил тысячи американцев в течение длительного периода времени и планировал убить еще больше...но попался! Он был прямо или косвенно виновен в гибели миллионов людей, в том многих из числа протестующих, убитых в самом Иране", - написал Трамп в Twitter.
"Хотя Иран никогда не сможет должным образом признать это, Сулеймани ненавидели и боялись внутри страны. Они и близко не опечалены так, как лидеры (Ирана) пытаются убедить остальной мир. Его должны были убрать еще много лет назад!", - добавил президент.
Казем Джалали
Вчера, 16:53
Посол Ирана назвал убийство Сулеймани "зверским преступлением" США
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Дональд ТрампГибель иранского генерала Касема СулейманиКасем СулейманиИранСШАВ мире
Популярные комментарии
А что эти американцы делали за пределами своей национальной территории? Отдыхать ездили с оружием в руках?
3 января, 17:17
Владимир Ф. Быченков
450007187
В убийстве американцев виноваты те кто посылает их совершать военные преступления.
3 января, 17:34
МСМаксим Солдусов
6200010145
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