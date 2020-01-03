Трамп: Сулеймани причастен к убийствам и ранениям "тысяч американцев"

ВАШИНГТОН, 3 янв – РИА Новости. Президент США Президент США Дональд Трамп заявил, что погибший при авиаударе США иранский генерал Касем Сулеймани был причастен к убийству и ранениям "тысяч американцев" и его давно следовало уничтожить.

В четверг Пентагон подтвердил, что США провели операцию против командующего спецподразделением "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. Среди погибших, помимо него, был заместитель командира ополчения Абу Махди аль-Мухандис, которого госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть Сулеймани.

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"Генерал Касем Сулеймани убил или тяжело ранил тысячи американцев в течение длительного периода времени и планировал убить еще больше...но попался! Он был прямо или косвенно виновен в гибели миллионов людей, в том многих из числа протестующих, убитых в самом Иране", - написал Трамп в Twitter.