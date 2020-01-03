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Оппозиция Молдавии потребовала отставки правительства
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РИА Новости

Оппозиция Молдавии потребовала отставки правительства

16:59 03.01.2020
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© Sputnik / Родион Прока / Перейти в фотобанкДепутаты на заседании парламента Молдавии в Кишиневе
Депутаты на заседании парламента Молдавии в Кишиневе
© Sputnik / Родион Прока
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Депутаты на заседании парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 3 янв — РИА Новости. Оппозиционная партия "Действие и солидарность" требует отставки правительства Молдавии из-за решения о повышении тарифа на междугородние автобусные рейсы заявил в пятницу на пресс-конференции депутат Игорь Гроссу.
Чтобы зарегистрировать инициативу о вотуме недоверия кабмину в парламенте, нужны голоса минимум 33 депутатов, отставка правительства будет одобрена, если ее поддержит хотя бы 51 депутат. При этом парламентская фракция партии "Действие и солидарность" состоит из 14 депутатов.
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"Правительство сделало крайне неприятный рождественский подарок, к сожалению, люди будут продолжать пользоваться неработающим, опасным, примитивным транспортом, но они будут платить больше. Нынешняя ситуация устраивает только тех, кто монополизировал транспортные маршруты, в этих условиях мы требуем отставки правительства", - сказал Гросу.
Он отметил, что оппозиция считает решение правительства о повышении стоимости проезда в транспорте "издевательством над гражданами".
Министерство экономики Молдавии с 1 января увеличило тариф на междугородние автобусные рейсы для пассажиров. За поездку в автобусе обычного класса придется платить на 20% больше, поездка в автобусе повышенного класса комфорта станет на 35% дороже.
С 1 января стоимость проезда выросла с 0,48 до 0,60 леев за километр (с 2,78 до 3,47 долларов за 100 километров). При этом за поездку в транспорте повышенного комфорта придется платить уже 4,05 долларов за 100 километров.
Кроме того, все транспортные средства, осуществляющие междугородные перевозки пассажиров, с 1 апреля до 1 октября должны будут пройти проверку на станциях технического контроля, чтобы определить степень комфорта автобуса. Категория комфорта будет зависеть от интерьера салона, его чистоты и расстояния между сиденьями.
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