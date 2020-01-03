Оппозиция Молдавии потребовала отставки правительства

КИШИНЕВ, 3 янв — РИА Новости. Оппозиционная партия "Действие и солидарность" требует отставки правительства Оппозиционная партия "Действие и солидарность" требует отставки правительства Молдавии из-за решения о повышении тарифа на междугородние автобусные рейсы заявил в пятницу на пресс-конференции депутат Игорь Гроссу.

Чтобы зарегистрировать инициативу о вотуме недоверия кабмину в парламенте, нужны голоса минимум 33 депутатов, отставка правительства будет одобрена, если ее поддержит хотя бы 51 депутат. При этом парламентская фракция партии "Действие и солидарность" состоит из 14 депутатов.

"Правительство сделало крайне неприятный рождественский подарок, к сожалению, люди будут продолжать пользоваться неработающим, опасным, примитивным транспортом, но они будут платить больше. Нынешняя ситуация устраивает только тех, кто монополизировал транспортные маршруты, в этих условиях мы требуем отставки правительства", - сказал Гросу.

Он отметил, что оппозиция считает решение правительства о повышении стоимости проезда в транспорте "издевательством над гражданами".

Министерство экономики Молдавии с 1 января увеличило тариф на междугородние автобусные рейсы для пассажиров. За поездку в автобусе обычного класса придется платить на 20% больше, поездка в автобусе повышенного класса комфорта станет на 35% дороже.

С 1 января стоимость проезда выросла с 0,48 до 0,60 леев за километр (с 2,78 до 3,47 долларов за 100 километров). При этом за поездку в транспорте повышенного комфорта придется платить уже 4,05 долларов за 100 километров.