Посол Ирана назвал убийство Сулеймани "зверским преступлением" США

"Зверское преступление и террористический акт США, приведший к мученической смерти Сулеймани ... показали, что США являются не только рассадником терроризма, но и самым большим террористическим государством в мире. Настало время, чтобы миролюбивые народы, международные, региональные и мировые организации и институты отделили свой путь от этого нарушающего закон террористического режима и положили конец политике и действиям США, основанным на разжигании войны", - говорится в заявлении посла, опубликованном в официальном Twitter-аккаунте иранской дипмиссии.