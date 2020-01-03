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Посол Ирана назвал убийство Сулеймани "зверским преступлением" США
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РИА Новости
Посол Ирана назвал убийство Сулеймани "зверским преступлением" США
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Посол Ирана в России Казем Джалали назвал убийство генерала Касема Сулеймани "зверским преступлением" Вашингтона, обвинив США в терроризме.
2020-01-03T16:53+0300
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Посол Ирана назвал убийство Сулеймани "зверским преступлением" США

16:53 03.01.2020
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CC BY 2.0 / Chambre des Députés / Dr Kazem JalaliКазем Джалали
Казем Джалали
CC BY 2.0 / Chambre des Députés / Dr Kazem Jalali
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Посол Ирана в России Казем Джалали назвал убийство генерала Касема Сулеймани "зверским преступлением" Вашингтона, обвинив США в терроризме.
"Зверское преступление и террористический акт США, приведший к мученической смерти Сулеймани ... показали, что США являются не только рассадником терроризма, но и самым большим террористическим государством в мире. Настало время, чтобы миролюбивые народы, международные, региональные и мировые организации и институты отделили свой путь от этого нарушающего закон террористического режима и положили конец политике и действиям США, основанным на разжигании войны", - говорится в заявлении посла, опубликованном в официальном Twitter-аккаунте иранской дипмиссии.
Ранее Пентагон подтвердил, что США провели операцию против Сулеймани. Среди погибших, помимо него, был заместитель командира шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис, которого госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть Сулеймани.
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Гибель иранского генерала Касема СулейманиКазем ДжалалиКасем СулейманиИранСШАВ мире
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