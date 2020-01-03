Спикер парламента Ирака обвинил США в нарушении суверенитета страны

По словам аль-Хальбуси, произошедшее является грубым нарушением суверенитета Ирака и международных соглашений. Он призвал правительство принять необходимые законодательные и политические действия, а также меры в сфере безопасности, чтобы остановить "подобные нападения".

Кроме того, аль-Хальбуси подчеркнул, что Ирак не должен стать "полем битвы или стороной в каком-либо региональном или международном конфликте".