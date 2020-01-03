На Украине завершили расследование дела о драке Ляшко с депутатом

КИЕВ, 3 янв – РИА Новости. Прокуратура Киевской области завершила досудебное расследование по делу о драке экс-депутата Верховной рады Украины Прокуратура Киевской области завершила досудебное расследование по делу о драке экс-депутата Верховной рады Украины Олега Ляшко и главы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрея Геруса в аэропорту "Борисполь", сообщила в пятницу пресс-служба полиции.

Герус ранее заявил, что Ляшко напал на него в аэропорту "Борисполь". Полиция возбудила уголовное дело по статье "угроза или насилие в отношении государственного деятеля". Ляшко заявил, что Бориспольская прокуратура вручила ему подозрение в нанесении легких телесных повреждений во время драки с Герусом. Позже Бориспольский районный суд отпустил Ляшко под личное поручительство депутатов Виктории Сюмар и Михаила Волынца. Экс-депутат заявил, что дело против него сфальсифицировано.

"Во время досудебного расследования установлено, что в ноябре 2019 года бывший депутат вместе с другим лицом… нанесли телесные повреждения депутату IX созыва в связи с его государственной деятельностью", - говорится в сообщении.

Сторонам предоставлена возможность ознакомиться с материалами уголовного дела. "В случае доказательства его вины в суде последнему (Ляшко – ред.) грозит наказание до семи лет лишения свободы", - отмечается в сообщении.