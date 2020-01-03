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На Украине завершили расследование дела о драке Ляшко с депутатом
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РИА Новости

На Украине завершили расследование дела о драке Ляшко с депутатом

16:47 03.01.2020
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© РИА Новости / Евгений Котенко / Перейти в фотобанкЛидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко
Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко
© РИА Новости / Евгений Котенко
Перейти в фотобанк
Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко. Архивное фото
КИЕВ, 3 янв – РИА Новости. Прокуратура Киевской области завершила досудебное расследование по делу о драке экс-депутата Верховной рады Украины Олега Ляшко и главы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрея Геруса в аэропорту "Борисполь", сообщила в пятницу пресс-служба полиции.
Герус ранее заявил, что Ляшко напал на него в аэропорту "Борисполь". Полиция возбудила уголовное дело по статье "угроза или насилие в отношении государственного деятеля". Ляшко заявил, что Бориспольская прокуратура вручила ему подозрение в нанесении легких телесных повреждений во время драки с Герусом. Позже Бориспольский районный суд отпустил Ляшко под личное поручительство депутатов Виктории Сюмар и Михаила Волынца. Экс-депутат заявил, что дело против него сфальсифицировано.
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"Во время досудебного расследования установлено, что в ноябре 2019 года бывший депутат вместе с другим лицом… нанесли телесные повреждения депутату IX созыва в связи с его государственной деятельностью", - говорится в сообщении.
Сторонам предоставлена возможность ознакомиться с материалами уголовного дела. "В случае доказательства его вины в суде последнему (Ляшко – ред.) грозит наказание до семи лет лишения свободы", - отмечается в сообщении.
Ляшко известен неординарными выходками в Верховной раде, где был депутатом несколько созывов подряд. В частности, на одном из заседаний парламента в 2011 году Ляшко вышел на трибуну с мешочком земли и начал ее есть. Также политик не раз приводил коров к зданиям Рады и кабмина. В России в 2015 году против Ляшко возбудили уголовное дело по статьям "похищение человека", "истязание", "применение запрещенных средств и методов ведения войны".
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Андрей ГерусОлег ЛяшкоВерховная Рада УкраиныРоссияУкраинаВ мире
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