СК опроверг данные о видеозаписи смерти жителя Омска под электричкой

НОВОСИБИРСК, 3 янв — РИА Новости. Следователи Следователи СК Омске опровергли наличие видеозаписи момента смерти под колесами электрички жителя Омска Дмитрия Федорова, ранее заявившего о том, что сотрудники Росгвардии подбросили ему наркотики, рассматриваются версии о суициде или несчастном случае.

Ранее телеграм-канал "ОмскЦентрСилы" распространил информацию о якобы существовании видеозаписи, на которой запечатлен момент смерти Федорова на железнодорожных путях и тем самым подтверждается версия о его самоубийстве.

"Такой видеозаписи нет. Этот электропоезд не был оборудован системой видеорегистрации, и это достоверно установлено", — сказал РИА Новости в пятницу руководитель Омского следственного отдела Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России Владислав Ковалев, подтвердив, что следствие для установления причины произошедшего опирается на показания машиниста электропоезда.

Руководитель следственного отдела сообщил, что основных версий смерти молодого человека по-прежнему две — суицид или неосторожность при нахождении на железнодорожных путях в неположенном месте. По его словам, проверка по факту смерти мужчины продолжается, в том числе проверяется и информация о его возможном убийстве или принуждении к совершению суицида.

Дмитрий Федоров ранее на своей странице в соцсети "ВКонтакте" рассказал, что 15 декабря на улице его остановили двое сотрудников Росгвардии по подозрению в распространении наркотиков, в ходе обыска подбросили несколько свертков с неизвестным веществом, а затем доставили в отдел полиции, где сутки не разрешали позвонить близким и адвокату. В УМВД по Омской области и управлении Росгвардии по региону заявили, что проверки по заявлениям Федорова о противоправных действиях против него проводятся, однако сомневаться в предъявленных ему обвинениях у следствия нет оснований.