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Эксперты назвали самых закредитованных заемщиков в России
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РИА Новости

Эксперты назвали самых закредитованных заемщиков в России

16:50 03.01.2020 (обновлено: 16:53 03.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковМенеджер в офисе по обслуживанию физических лиц ПАО "Сбербанк"
Менеджер в офисе по обслуживанию физических лиц ПАО Сбербанк
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Самыми закредитованными заемщиками в России являются граждане 26-30 лет, а активнее всего набирают ссуды россияне в возрасте 22-25 лет, подсчитали для РИА Новости в бюро кредитных историй "Эквифакс".
Количество действующих кредитов на одного заемщика 26-30 лет за год выросло с 2 до 2,16 договоров по состоянию на конец ноября 2019 года, что является максимальным уровнем среди всех возрастных групп. Второе место по закредитованности занимают молодые заемщики - на одного россиянина в возрасте 22-25 лет по итогам ноября приходилось 2,13 контракта.
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При этом данная возрастная группа активнее остальных наращивала количество контрактов на одного человека - показатель за год к концу ноября вырос на 0,2 процентного пункта. "В последние годы кредиторы столкнулись с тем, что все "традиционные" сегменты клиентов, с которыми банки работали ранее, уже поделены между банками, и новых клиентов просто нет. В связи с этим банки обратили внимание на сегмент молодых клиентов, с которыми до этого мало кто работал из-за повышенных рисков", - пояснил такую динамику гендиректор "Эквифакса" Олег Лагуткин.
Наименьший прирост показателя наблюдался у старшего поколения: россияне в возрасте 51-60 лет за год нарастили число активных кредитов на заемщика всего до 1,96 с 1,92 ссуды, а заемщики старше 60 лет - до 1,77 с 1,74 договора. По словам Лагуткина, граждане старше 50 лет являются одними из самых дисциплинированных заемщиков банков. Слабая динамика связана с тем, что им далеко не всегда нужны заемные средства, поэтому они реже остальных обращаются в банки.
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При этом в 2019 году среднее число кредитов на заемщика увеличилось абсолютно во всех возрастных группах. В целом среднее число действующих кредитных договоров на одного заемщика в России по итогам ноября 2019 года выросло до 2,1 контракта.
Лагуткин объяснил эту тенденцию сразу двумя факторами: потребители после проблем в экономике в 2014-2015 годах отошли от сберегательной модели поведения и реализуют отложенный потребительский спрос, а банки проводят агрессивную кредитную политику, предлагая клиентам все больше кредитов разных видов - от нецелевых кредитов наличными до ипотеки.
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