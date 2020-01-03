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МИД Турции сожалеет в связи с убийством Сулеймани
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РИА Новости

МИД Турции сожалеет в связи с убийством Сулеймани

16:31 03.01.2020 (обновлено: 23:55 03.01.2020)
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© AP PhotoГлава спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей революции генерал Касем Сулеймани
Глава спецподразделения Кудс иранского Корпуса стражей революции генерал Касем Сулеймани
© AP Photo
АНКАРА, 3 янв — РИА Новости. МИД Турции сожалеет в связи с операцией США по ликвидации главы спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани, это усилит нестабильность в регионе, говорится в заявлении ведомства в пятницу.
Ранее Пентагон подтвердил, что США провели операцию против Сулеймани. Также шиитское ополчение сообщило, что в ходе операции в Багдаде погибли пять членов ополчения и двое его "гостей". Среди погибших был заместитель командира ополчения Абу Махди аль-Мухандис, которого госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря. Гибель Сулеймани подтвердило также руководство Ирана. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за его смерть.
"Мы глубоко обеспокоены эскалацией американо-иранской напряженности в регионе. Мы решительно повторяем, что превращение Ирака в зону конфликта повредит миру и стабильности как Ирака, так и нашего региона. Очевидно, что операция по ликвидации Сулеймани и его конвоя приведет к росту недоверия и нестабильности в регионе", - говорится в документе.
Турецкое внешнеполитическое ведомство призывает не забывать, что подобные угрожающие шаги нанесут ущерб всем сторонам.
"Турция всегда выступает против напряженности, внешнего воздействия, убийств и межрелигиозных распрей. Призываем все стороны сохранять здравомыслие, избегать шагов, которые способны нанести ущерб миру и стабильности в нашем регионе и отдавать приоритет дипломатическому урегулированию", - говорится в заявлении.
Демонстранты во время акции протеста против убийства Касема Сулеймани
Вчера, 16:21
"Долой США": протесты в Иране после убийства генерала Касема Сулеймани
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Министерство обороны СШАБагдад (город)Гибель иранского генерала Касема СулейманиМИД ТурцииСШАВ мире
Популярные комментарии
Поведение США сегодня полностью идентично поведению гитлеровской Германии: тогда был лозунг "Германия превыше всего!", сейчас "Интересы США превыше всего!". Ничем хорошим это не кончится.
3 января, 16:56
НЧНиколай Черненко
800003
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