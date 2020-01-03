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2020-01-03T16:30+0300
https://ria.ru/20200103/1563095493.html
Египетский эксперт прокомментировал ситуацию после убийства Сулеймани
https://cdn22.img.ria.ru/images/156308/97/1563089795_0:751:2048:1903_1036x0_80_0_0_da4700e9e649ae377dd9f6f72c5bfe66.jpg
РИА Новости

Египетский эксперт прокомментировал ситуацию после убийства Сулеймани

16:30 03.01.2020
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© REUTERS / Stringer/File PhotoГлава спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей революции генерал Касем Сулеймани
Глава спецподразделения Кудс иранского Корпуса стражей революции генерал Касем Сулеймани
© REUTERS / Stringer/File Photo
КАИР, 3 янв - РИА Новости, Маргарита Кислова. Иран не будет стремиться к расширению противостояния с США после убийства влиятельного иранского генерала Касема Сулеймани, но может нанести урон американским интересам в регионе, сказал в беседе с РИА Новости египетский военный эксперт, бывший директор Центра стратегических исследований министерства обороны Египта генерал Гамаль Мазлюм.
Ранее Пентагон подтвердил, что США в ночь на пятницу провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против одного из наиболее влиятельных иранских деятелей - командующего элитным подразделением армии Ирана - силами специального назначения "Аль-Кудс" генерала Касема Сулеймани. Среди погибших в этой операции значатся также советник Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис, которого госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря. Гибель Сулеймани подтвердило также руководство Ирана. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за его смерть.
Протестующие c плакатами с Касемом Сулеймани, который был убит в результате авиаудара США в Ираке
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"Под угрозой интересы США во всем регионе, особенно в Ираке. Могут пострадать и союзники Вашингтона … Но в Тегеране не будут стремиться расширять масштаб противостояния с США, так как ответ США может быть и на иранской территории", - сказал собеседник агентства.
Он также выразил уверенность, что на политику Ирана в регионе убийство Сулеймани влияния не окажет. "Убийство Сулеймани не изменит иранскую политику в регионе, в частности, в Сирии, Ливане и Йемене, и не повлияет на позицию по отношению к самим США", - подчеркнул египетский эксперт.
По словам главы арабского форума по анализу иранской политики Мухаммеда Мохсена Абу ан-Нура, Иран может ответить на атаку США не сразу, а через некоторое время, причем не напрямую, а через своих союзников в регионе.
Протестующие c плакатами с Касемом Сулеймани, который был убит в результате авиаудара США в Ираке
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Иран не будет напрямую отвечать на убийство Сулеймани, считает эксперт
"Опыт противостояния Ирана и США указывает на то, что целью Ирана, скорее всего, станут американские интересы в государствах региона. При этом совершенно необязательно, что Иран будет действовать сам, он может задействовать для этого своих союзников в регионе… Ответ на убийство Сулеймани может быть "отложенным", так как речь идет о национальном герое", - сказал Абу ан-Нур в беседе с РИА Новости.
Эксперт пояснил, что под угрозой оказались американские военные базы на Ближнем Востоке, американские экономические интересы, в том числе нефтеперерабатывающие предприятия, американские компании или структуры, тесно сотрудничающие с США.
Он также считает маловероятным прямое столкновение между Ираном и США на данном этапе. "Скорее всего, на предстоящем этапе обе стороны будут стремиться исключить такой вариант развития событий", - сказал собеседник агентства. Он предположил, в частности, что Иран может действовать через ливанскую шиитскую организацию "Хезболллах" или йеменских повстанцев-хуситов.
"Долой США": протесты в Иране после убийства генерала Касема Сулеймани
© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee

Командующий спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани был убит вечером в четверг при ракетном ударе США по аэропорту Багдада.

Протестующие c плакатами с Касемом Сулеймани, который был убит в результате авиаудара США в Ираке
1 из 8

Командующий спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани был убит вечером в четверг при ракетном ударе США по аэропорту Багдада.

© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee
© AP Photo / Vahid Salemi

Вместе с генералом погибли еще десять человек, в том числе заместитель главы шиитского ополчения Ирака Абу Махди аль-Мухандис.

Мальчик несет портрет Касема Сулеймани, убитого во время авиаудара США в Ираке
2 из 8

Вместе с генералом погибли еще десять человек, в том числе заместитель главы шиитского ополчения Ирака Абу Махди аль-Мухандис.

© AP Photo / Vahid Salemi
© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и президент Хасан Роухани заявили, что Тегеран отомстит Соединенным Штатам, а министр обороны Амир Хатами пообещал дать "сокрушительный ответ" на гибель генерала.

Демонстранты во время акции протеста против убийства Касема Сулеймани
3 из 8

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и президент Хасан Роухани заявили, что Тегеран отомстит Соединенным Штатам, а министр обороны Амир Хатами пообещал дать "сокрушительный ответ" на гибель генерала.

© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee
© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee

В Пентагоне подчеркнули, что удар по багдадскому аэропорту был санкционирован президентом США Дональдом Трампом. Погибшего Сулеймани в Вашингтоне считают причастным к атакам на базы коалиции и американское посольство в Багдаде.

Демонстранты во время акции протеста против убийства Касема Сулеймани
4 из 8

В Пентагоне подчеркнули, что удар по багдадскому аэропорту был санкционирован президентом США Дональдом Трампом. Погибшего Сулеймани в Вашингтоне считают причастным к атакам на базы коалиции и американское посольство в Багдаде.

© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee
© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee

После гибели Сулеймани тысячи иранцев вышли на улицы с акциями протеста. Демонстрации проходят в различных городах и провинциях страны.

Демонстранты во время акции протеста против убийства Касема Сулеймани
5 из 8

После гибели Сулеймани тысячи иранцев вышли на улицы с акциями протеста. Демонстрации проходят в различных городах и провинциях страны.

© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee
© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee

Демонстранты собрались на улицах, в мечетях и в метро после пятничной молитвы. В руках они несут плакаты с надписями "Долой США" и "Долой Израиль".

Протестующие c плакатами с Касемом Сулеймани, который был убит в результате авиаудара США в Ираке
6 из 8

Демонстранты собрались на улицах, в мечетях и в метро после пятничной молитвы. В руках они несут плакаты с надписями "Долой США" и "Долой Израиль".

© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee
© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee

Российский МИД осудил спецоперацию США в Ираке. По словам представителя ведомства Марии Захаровой, убийство Сулеймани приведет к эскалации напряженности в регионе, которая ударит по миллионам людей.

Протестующие c плакатами с Касемом Сулеймани, который был убит в результате авиаудара США в Ираке
7 из 8

Российский МИД осудил спецоперацию США в Ираке. По словам представителя ведомства Марии Захаровой, убийство Сулеймани приведет к эскалации напряженности в регионе, которая ударит по миллионам людей.

© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee
© AFP 2019 / Aamir Qureshi

Через несколько часов после гибели Сулеймани Госдеп рекомендовал американским гражданам незамедлительно покинуть территорию Ирака.

Демонстранты во время акции протеста против убийства Касема Сулеймани
8 из 8

Через несколько часов после гибели Сулеймани Госдеп рекомендовал американским гражданам незамедлительно покинуть территорию Ирака.

© AFP 2019 / Aamir Qureshi
1 из 8

Командующий спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани был убит вечером в четверг при ракетном ударе США по аэропорту Багдада.

© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee
2 из 8

Вместе с генералом погибли еще десять человек, в том числе заместитель главы шиитского ополчения Ирака Абу Махди аль-Мухандис.

© AP Photo / Vahid Salemi
3 из 8

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и президент Хасан Роухани заявили, что Тегеран отомстит Соединенным Штатам, а министр обороны Амир Хатами пообещал дать "сокрушительный ответ" на гибель генерала.

© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee
4 из 8

В Пентагоне подчеркнули, что удар по багдадскому аэропорту был санкционирован президентом США Дональдом Трампом. Погибшего Сулеймани в Вашингтоне считают причастным к атакам на базы коалиции и американское посольство в Багдаде.

© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee
5 из 8

После гибели Сулеймани тысячи иранцев вышли на улицы с акциями протеста. Демонстрации проходят в различных городах и провинциях страны.

© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee
6 из 8

Демонстранты собрались на улицах, в мечетях и в метро после пятничной молитвы. В руках они несут плакаты с надписями "Долой США" и "Долой Израиль".

© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee
7 из 8

Российский МИД осудил спецоперацию США в Ираке. По словам представителя ведомства Марии Захаровой, убийство Сулеймани приведет к эскалации напряженности в регионе, которая ударит по миллионам людей.

© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee
8 из 8

Через несколько часов после гибели Сулеймани Госдеп рекомендовал американским гражданам незамедлительно покинуть территорию Ирака.

© AFP 2019 / Aamir Qureshi
2820400
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Гибель иранского генерала Касема СулейманиМайк ПомпеоКасем СулейманиАли ХаменеиИранСШАВ мире
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