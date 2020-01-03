Египетский эксперт прокомментировал ситуацию после убийства Сулеймани

КАИР, 3 янв - РИА Новости, Маргарита Кислова. не будет стремиться к расширению противостояния с США после убийства влиятельного иранского генерала Иран не будет стремиться к расширению противостояния с США после убийства влиятельного иранского генерала Касема Сулеймани , но может нанести урон американским интересам в регионе, сказал в беседе с РИА Новости египетский военный эксперт, бывший директор Центра стратегических исследований министерства обороны Египта генерал Гамаль Мазлюм.

Ранее Пентагон подтвердил, что США в ночь на пятницу провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против одного из наиболее влиятельных иранских деятелей - командующего элитным подразделением армии Ирана - силами специального назначения "Аль-Кудс" генерала Касема Сулеймани. Среди погибших в этой операции значатся также советник Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис, которого госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря. Гибель Сулеймани подтвердило также руководство Ирана. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за его смерть.

"Под угрозой интересы США во всем регионе, особенно в Ираке. Могут пострадать и союзники Вашингтона … Но в Тегеране не будут стремиться расширять масштаб противостояния с США, так как ответ США может быть и на иранской территории", - сказал собеседник агентства.

Он также выразил уверенность, что на политику Ирана в регионе убийство Сулеймани влияния не окажет. "Убийство Сулеймани не изменит иранскую политику в регионе, в частности, в Сирии, Ливане и Йемене, и не повлияет на позицию по отношению к самим США", - подчеркнул египетский эксперт.

По словам главы арабского форума по анализу иранской политики Мухаммеда Мохсена Абу ан-Нура, Иран может ответить на атаку США не сразу, а через некоторое время, причем не напрямую, а через своих союзников в регионе.

"Опыт противостояния Ирана и США указывает на то, что целью Ирана, скорее всего, станут американские интересы в государствах региона. При этом совершенно необязательно, что Иран будет действовать сам, он может задействовать для этого своих союзников в регионе… Ответ на убийство Сулеймани может быть "отложенным", так как речь идет о национальном герое", - сказал Абу ан-Нур в беседе с РИА Новости.

Эксперт пояснил, что под угрозой оказались американские военные базы на Ближнем Востоке, американские экономические интересы, в том числе нефтеперерабатывающие предприятия, американские компании или структуры, тесно сотрудничающие с США.