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В Госдуме считают, что американские спецслужбы "подставили" Трампа
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РИА Новости

В Госдуме считают, что американские спецслужбы "подставили" Трампа

16:27 03.01.2020
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© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin TabatabaeeПротестующие c плакатами с Касемом Сулеймани, который был убит в результате авиаудара США в Ираке
Протестующие c плакатами с Касемом Сулеймани, который был убит в результате авиаудара США в Ираке
© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Американские спецслужбы воспользовались историей с беспорядками возле посольства США в Ираке в своих интересах и подставили президента страны Дональда Трампа, который не до конца осознавал значение фигуры Касема Сулеймани, считает член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.
Ранее Пентагон подтвердил, что США провели операцию против главы спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Сулеймани. Также шиитское ополчение сообщило, что в ходе операции в Багдаде погибли пять членов ополчения и двое его "гостей". Среди погибших был заместитель командира ополчения Абу Махди аль-Мухандис, которого госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря. Гибель Сулеймани подтвердило также руководство Ирана. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за его гибель.
Комментируя РИА Новости гибель известного иранского военачальника, депутат предположила, что одной из причин этого трагического события могло стать многолетнее противостояние силовых структур США и Ирана в Персидском заливе и Ираке.
По словам Паниной, в последнее время это противоборство сопровождалось целой чередой унизительных для США эпизодов, включая историю с "успешной имитацией уничтожения" катерами КСИР десантного корабля "Эссекс" с руководителем Центрального командования армии США (CENTCOM) генералом Джозефом Вотелем на борту. По ее словам, генералу Сулеймани могли мстить за самоубийство командующего пятым флотом США вице-адмирала Стирни, который покончил с собой после этих событий в декабре 2018 года.
"В этой ситуации нельзя исключить, что американские военные и спецслужбы воспользовались историей с беспорядками возле посольства США в Ираке в своих корпоративных интересах и попросту подставили Дональда Трампа, который не до конца осознавал значение фигуры Касема Сулеймани, имеющего в Иране статус национального героя", - констатировала Панина.
Протестующие c плакатами с Касемом Сулеймани, который был убит в результате авиаудара США в Ираке
Вчера, 15:52
При атаке США вместе с Сулеймани погибли еще четыре офицера КСИР
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Гибель иранского генерала Касема СулейманиКасем СулейманиДональд ТрампГосдума РФЕлена ПанинаИракСШАВ мире
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