Эксперт SIPRI назвал убийство Сулеймани шагом к войне в регионе

СТОКГОЛЬМ, 3 янв - РИА Новости. Убийство американскими военными главы спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани можно рассматривать как шаг к войне в регионе, рассказал РИА Новости старший исследователь Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI) Титти Эрастё (Tytti Erästö).
"Убийство Сулеймани представляет собой беспрецедентно новый уровень эскалации конфликта, учитывая высокое положение Сулеймани и его принадлежность к иранскому истеблишменту", - отмечает эксперт.
Он полагает, что ответ Ирана будет жестче, чем в предыдущих случаях.
"Следующий шаг Ирана, скорее всего, спровоцирует новый ответ США. Развитие этой опасной спирали может привести к полномасштабному конфликту. Убийство иностранных высокопоставленных военных можно рассматривать как существенный шаг к войне", - считает Эрастё.
Исследователь полагает, что в качестве ответной реакции Иран может организовать нападения на американских военных или чиновников в регионе.
Ранее Пентагон подтвердил, что США провели операцию против Сулеймани. Среди погибших, помимо Сулеймани, был заместитель командира ополчения Абу Махди аль-Мухандис, которого госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть Сулеймани.