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Эксперт SIPRI назвал убийство Сулеймани шагом к войне в регионе
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РИА Новости

Эксперт SIPRI назвал убийство Сулеймани шагом к войне в регионе

16:26 03.01.2020
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© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin TabatabaeeДемонстранты во время акции протеста против убийства Касема Сулеймани
Демонстранты во время акции протеста против убийства Касема Сулеймани
© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee
Демонстранты во время акции протеста против убийства Касема Сулеймани
СТОКГОЛЬМ, 3 янв - РИА Новости. Убийство американскими военными главы спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани можно рассматривать как шаг к войне в регионе, рассказал РИА Новости старший исследователь Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI) Титти Эрастё (Tytti Erästö).
"Убийство Сулеймани представляет собой беспрецедентно новый уровень эскалации конфликта, учитывая высокое положение Сулеймани и его принадлежность к иранскому истеблишменту", - отмечает эксперт.
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Он полагает, что ответ Ирана будет жестче, чем в предыдущих случаях.
"Следующий шаг Ирана, скорее всего, спровоцирует новый ответ США. Развитие этой опасной спирали может привести к полномасштабному конфликту. Убийство иностранных высокопоставленных военных можно рассматривать как существенный шаг к войне", - считает Эрастё.
Исследователь полагает, что в качестве ответной реакции Иран может организовать нападения на американских военных или чиновников в регионе.
Ранее Пентагон подтвердил, что США провели операцию против Сулеймани. Среди погибших, помимо Сулеймани, был заместитель командира ополчения Абу Махди аль-Мухандис, которого госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть Сулеймани.
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