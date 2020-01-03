Эксперт SIPRI назвал убийство Сулеймани шагом к войне в регионе

Демонстранты во время акции протеста против убийства Касема Сулеймани

Демонстранты во время акции протеста против убийства Касема Сулеймани

СТОКГОЛЬМ, 3 янв - РИА Новости. Убийство американскими военными главы спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции Убийство американскими военными главы спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани можно рассматривать как шаг к войне в регионе, рассказал РИА Новости старший исследователь Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI) Титти Эрастё (Tytti Erästö).

Убийство Сулеймани представляет собой беспрецедентно новый уровень эскалации конфликта, учитывая высокое положение Сулеймани и его принадлежность к иранскому истеблишменту", - отмечает эксперт.

Он полагает, что ответ Ирана будет жестче, чем в предыдущих случаях.

"Следующий шаг Ирана, скорее всего, спровоцирует новый ответ США. Развитие этой опасной спирали может привести к полномасштабному конфликту. Убийство иностранных высокопоставленных военных можно рассматривать как существенный шаг к войне", - считает Эрастё.

Исследователь полагает, что в качестве ответной реакции Иран может организовать нападения на американских военных или чиновников в регионе.