Музей в Афинах закрыли на три часа из-за визита Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время посещения Национального археологического музея в Греции

© Фото предоставлено пресс-службой премьер-министра Греции Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время посещения Национального археологического музея в Греции

АФИНЫ, 3 янв — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе визита в Афины посетил Национальный археологический музей, который из-за этого открылся для публики на три часа позже.

Нетаньяху приехал в Афины в четверг на церемонию подписания соглашения о строительстве газопровода EastMed.

© Фото предоставлено пресс-службой премьер-министра Греции Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время посещения Национального археологического музея в Греции © Фото предоставлено пресс-службой премьер-министра Греции Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время посещения Национального археологического музея в Греции

В пятницу премьеры Греции и Израиля Кириакос Мицотакис и Нетаньяху посетили Национальный археологический музей и смогли оценить некоторые из наиболее ценных сокровищ древнегреческой цивилизации, сообщили в пресс-службе премьера Греции. Экскурсию провела директор музея Мария Лагоянни вместе с министром культуры и спорта Линой Мендони.

Премьеры сначала посетили выставку микенского и кикладского периодов, осмотрели комнаты с надгробиями и статуями Куроса. Нетаньяху проявил особый интерес к антикитерскому механизму - найденному на месте древнего кораблекрушения устройству для расчета движения небесных тел. Визит завершился выставкой фресок из Акротири - поселения Бронзового века на острове Санторини, уточняется в сообщении.

© Фото предоставлено пресс-службой премьер-министра Греции Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время посещения Национального археологического музея в Греции © Фото предоставлено пресс-службой премьер-министра Греции Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время посещения Национального археологического музея в Греции

Кириакос Мицотакис был со своим сыном Константином, а Нетаньяху сопровождали его жена Сара и сын Авнер, сообщила пресс-служба.

Накануне вечером пресс-служба премьера Греции сообщила, что в 10.30 в пятницу Мицотакис и Нетаньяху посетят Музей акрополя.