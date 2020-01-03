Музей в Афинах закрыли на три часа из-за визита Нетаньяху

АФИНЫ, 3 янв — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе визита в Афины посетил Национальный археологический музей, который из-за этого открылся для публики на три часа позже.
Нетаньяху приехал в Афины в четверг на церемонию подписания соглашения о строительстве газопровода EastMed.
© Фото предоставлено пресс-службой премьер-министра ГрецииПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время посещения Национального археологического музея в Греции
© Фото предоставлено пресс-службой премьер-министра Греции
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время посещения Национального археологического музея в Греции
В пятницу премьеры Греции и Израиля Кириакос Мицотакис и Нетаньяху посетили Национальный археологический музей и смогли оценить некоторые из наиболее ценных сокровищ древнегреческой цивилизации, сообщили в пресс-службе премьера Греции. Экскурсию провела директор музея Мария Лагоянни вместе с министром культуры и спорта Линой Мендони.
Премьеры сначала посетили выставку микенского и кикладского периодов, осмотрели комнаты с надгробиями и статуями Куроса. Нетаньяху проявил особый интерес к антикитерскому механизму - найденному на месте древнего кораблекрушения устройству для расчета движения небесных тел. Визит завершился выставкой фресок из Акротири - поселения Бронзового века на острове Санторини, уточняется в сообщении.
© Фото предоставлено пресс-службой премьер-министра ГрецииПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время посещения Национального археологического музея в Греции
© Фото предоставлено пресс-службой премьер-министра Греции
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время посещения Национального археологического музея в Греции
Кириакос Мицотакис был со своим сыном Константином, а Нетаньяху сопровождали его жена Сара и сын Авнер, сообщила пресс-служба.
Накануне вечером пресс-служба премьера Греции сообщила, что в 10.30 в пятницу Мицотакис и Нетаньяху посетят Музей акрополя.
Одновременно министерство культуры отметило, что Национальный Археологический музей в Афинах откроется для публики на три часа позднее - в 12 часов дня вместо 9 утра - из-за визита премьер-министра Израиля Нетаньяху. Акрополь будет работать в обычном режиме, добавило минкультуры.