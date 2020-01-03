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Убийство Сулеймани ведет к эскалации напряженности, заявили в Ливане
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РИА Новости

Убийство Сулеймани ведет к эскалации напряженности, заявили в Ливане

16:10 03.01.2020 (обновлено: 16:11 03.01.2020)
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© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee Протестующие c плакатами с Касемом Сулеймани, который был убит в результате авиаудара США в Ираке
Протестующие c плакатами с Касемом Сулеймани, который был убит в результате авиаудара США в Ираке
© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee
БЕЙРУТ, 3 янв — РИА Новости. Удары США в Багдаде, повлекшие за собой гибель главы иранского спецподразделения "Кудс" Сулеймани, являются опасным шагом к эскалации напряженности в регионе и нарушают суверенитет Ирака, сообщается в заявлении МИД Ливана.
"МИД с тревогой следит за тем, что произошло в Багдаде сегодня утром, осуждает операцию, в которой погиб бригадный генерал Касем Сулеймани, Абу Махди и их соратники, считает это нарушением суверенитета Ирака и опасной эскалацией против Ирана и, как следствие, эскалацией в регионе", - написано в полученной РИА Новости копии заявления.
Ливанское внешнеполитическое ведомство в очередной раз заявило, что всегда поддерживает обоснованный процесс диалога и самообладание в решении проблем вместо применения силы и агрессии в региональных и международных отношениях.
МИД Ливана также "призывает регион отказаться от убийств и отгородить Ливан от последствий этого опасного происшествия, так как он (Ливан) остро нуждается в политической и военной стабильности для обеспечения выхода из удушающего экономического и финансового кризиса", - написано в коммюнике.
В Пентагоне заявили, что удар по багдадскому аэропорту был санкционирован президентом США Дональдом Трампом. Погибшего Сулеймани в Вашингтоне считают причастным к атакам на базы коалиции и американское посольство в Багдаде.
Государственный секретарь США Майк Помпео во время пресс-конференции в Афинах, Греция. 5 октября 2019
Вчера, 15:39
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Гибель иранского генерала Касема СулейманиМИД ЛиванаДональд ТрампМинистерство обороны СШАСШАВ мире
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