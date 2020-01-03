Убийство Сулеймани ведет к эскалации напряженности, заявили в Ливане

Протестующие c плакатами с Касемом Сулеймани, который был убит в результате авиаудара США в Ираке

БЕЙРУТ, 3 янв — РИА Новости. Удары Удары США в Багдаде, повлекшие за собой гибель главы иранского спецподразделения "Кудс" Сулеймани , являются опасным шагом к эскалации напряженности в регионе и нарушают суверенитет Ирака, сообщается в заявлении МИД Ливана

"МИД с тревогой следит за тем, что произошло в Багдаде сегодня утром, осуждает операцию, в которой погиб бригадный генерал Касем Сулеймани, Абу Махди и их соратники, считает это нарушением суверенитета Ирака и опасной эскалацией против Ирана и, как следствие, эскалацией в регионе", - написано в полученной РИА Новости копии заявления.

Ливанское внешнеполитическое ведомство в очередной раз заявило, что всегда поддерживает обоснованный процесс диалога и самообладание в решении проблем вместо применения силы и агрессии в региональных и международных отношениях.

МИД Ливана также "призывает регион отказаться от убийств и отгородить Ливан от последствий этого опасного происшествия, так как он (Ливан) остро нуждается в политической и военной стабильности для обеспечения выхода из удушающего экономического и финансового кризиса", - написано в коммюнике.